桃園藝文特區污水管創新工法 水務局獲全國工程獎特優

桃園市長鄭文燦今天在市政會議肯定水務局獲得中華民國地下管道技術協會年度「優良地下管道工程獎」特優，並表示藝文特區汙水修復管線長1200公尺，採用創新工法，既不影響商圈活動及居民生活，又能兼顧品質及時效，因而獲獎值得肯定。

鄭文燦指出，藝文特區汙水管線修復工程在中正路、新埔六街、南平路及同德六街方形範圍，已於2020年底完工，區域內1400住戶之

的生活汙水納入桃園北區水資源回中心處理，將商圈及住戶約6000人的汙水納入公共汙水下水道，提升環境衛生。

鄭文燦說，藝文特區為重要商圈，區內中正路也是主要幹線交通繁忙，還有捷運工程，汙水下水道施工過程需要與各管線單位協調，水務局及施工團隊克服各種困難，如期如質完工，獲獎實至名歸。

鄭文燦表示，水務局辦理汙水下水道建設除了完成管線工程，也一併美化後巷，將都會區的後巷公共化、友善化，成為鄰里住戶可以利用的空間，水務局全力以赴提升桃園市民生活環境品質。

水務局表示，創新工法就是採用反轉內襯熱固化，單層或多層可撓性管的內襯軟管，內浸漬專用樹脂及藥劑，於管內以反轉方式送入需整建管段內，使用水加壓使其緊貼於既有管壁，並以兩階段方式熱固化循環加熱，形成堅硬光滑的內襯管，施工完畢以高壓水清洗脫落。