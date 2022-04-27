牽掛丈夫子女支撐她拚摶病魔 彭惠芬獲自強母親肯定

新住民配偶彭惠芬20年前從印尼遠嫁到苗栗縣苑裡鎮，與丈夫育有2子1女，但原本的幸福生活在迎來么兒那年開始出現嚴峻挑戰，丈夫家族遺傳性的小腦萎縮症漸顯現，不良於行，病況加劇後無法工作，她為此到鐵工廠工作承擔家計，不料自身又罹患鼻咽癌，如今3次復發，但她憑藉毅力面對挑戰，迄今仍是全家精神支柱。

44歲的彭惠芬是丈夫的照顧者，自身也是罹癌需要被照顧的病患，雖然身陷雙重打擊，但她展現堅靭性格，樂觀接受挑戰，獲得家扶基金會選為今年全國「自強母親」代表，表揚會原訂4月間舉辦，但因疫情取消，苗栗家扶中心主任湯鳳琴上午專程到苑裡，在母親節前向這位堅毅拚搏的母親表達敬意和各界關懷。

家扶說，彭惠芬是印尼加里曼丹的華人，也是客家子弟，當年她聽從家人勸說，遠離當時環境紛亂的印尼遠嫁來台，回憶當年，她眼中的丈夫忠厚又肯為家打拚，讓她能全心全意奉養公婆、照顧子女。但卻在么子出世那年，丈夫走路開始顛簸不穩，家族遺傳性小腦萎縮症的病灶開始顯現，病情每況愈下，她為承擔家計到 鐵工廠上班，後來卻又檢查出罹患鼻咽癌，屋漏偏逢連夜雨的雙重打擊，讓她哭斷腸。

2018年她歷經3次化療、26次電療，療程未結束已痛苦難耐，體重下降，連水都難下嚥，病痛讓她曾萌生放棄治療念頭，但心中掛念「丈夫與孩子」，成了支撐她堅持抗病到底的信念，為了不加重子女壓力，她總是獨自搭火車到醫院治療，不料這段期間丈夫因行動不便撞傷手肘住院，她拖著孱弱體力白天陪伴，夜裡睡睡醒醒助丈夫如廁，身心疲累難以言喻。

彭惠芬就醫近3年後重返職場，不料去年又復發，「為什麼又找上我？」內心雖夾雜不平、氣憤和難過，但仍無法動搖她的信念，以一貫堅毅、樂觀繼續代替丈夫為這個家打拼，子女獨立懂事是她最大安慰，如今長女就讀清大研究所。

長子原本讀完高中就想就業減輕家計，但最後仍決定完成大學學歷，並選有產學訓合作的科系 ，希望將來出社會就業更有競爭力，他在母親節前寫了給媽媽的一封信，湯鳳琴上午帶著信讀給彭惠芬，她才知悉長子為了家曾想放棄念大學的念頭，孩子懂事乖巧的心態讓她流下疼惜的淚水。