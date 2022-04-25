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確診數屢創新高 桃園宣布不再公布足跡

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府稍早宣布，今日起除非有特殊狀況，才會另行公布確診者足跡。本報資料照片
桃園市政府稍早宣布，今日起除非有特殊狀況，才會另行公布確診者足跡。本報資料照片

本土疫情持續升溫，確診人數連日創新高。桃園市政府稍早宣布，今日起除非有特殊狀況，才會另行公布確診者足跡。

桃園市新聞處長詹賀舜指出，近日疫情升溫，確診人數快速增加，搭配中央防疫策略改採取以重點疫調、精準匡列為原則，民眾外出時大多確實佩戴口罩，避開確診者足跡已非重要的防疫策略，因此，桃園市政府今日起除非有特殊足跡狀況，才會另行公布。

詹賀舜表示，衛生局仍會持續疫調，並於疫調後通知各足跡場所，由環保局針對足跡熱點持續加強消毒，保障市民健康，也請市民朋友安心。

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