桃園推「可透視垃圾袋」挨轟 環保局：宣導期延年底

桃園4月起試辦可透視垃圾袋，本來預計宣導3個月後，下半年開罰，但政策引發民眾批評，認為已購買的黑色塑膠袋用不完恐浪費。在多位議員關心下，環保局長呂理德今天表示，宣導期將延到年底，明年才執法。另與新北市交界的桃園市八德區、龜山區4里，去年起試辦專用垃圾袋，環保局預計5、6月將開始「隨袋徵收」，再評估是否推行全市。

環保局原先規畫，4月1日起試辦全面推動使用「可透視垃圾袋」，若民眾宣導期內未使用可透視垃圾袋，清潔隊員將會勸導，7月1日起則正式推動，拒收所有未使用可透視垃圾袋的垃圾，若未依規定將開罰1200至6000元。

但多位議員批評政策倉促上路，讓民眾無所適從。議員黃婉如直言，清潔隊員面對多位民眾，連收垃圾都來不及，還要檢查民眾有無使用合格的垃圾袋，稽查困難又擾民，政策應該直接喊卡。

議員徐其萬說，大多數餐飲業者、小吃店還是習慣用大型黑色塑膠袋裝垃圾，結果現在還在試辦期間，就有清潔隊員態度惡劣，「半恐嚇」要求民眾要立刻換掉垃圾袋，否則就拒收或開罰，批評環保局對基層的教育不足。議員李柏坊則質疑，政策上路前，環保局到底有沒有事先調查民眾意見？

呂理德坦言，根據環保局調查，市民對政策的接受度不高，但仍應該要推行，在市長指示下，環保局決定再將宣導期延長半年以上到今年12月底，讓民眾可以先將存放的垃圾袋使用完畢。

議員也關心專用垃圾袋政策何時上路？呂理德說，市府在與新北交界的4個里推動專用垃圾袋，初步成效很成功，不僅阻擋新北以外的垃圾進入桃園，也減量2成垃圾，第二階段預計5、6月開始，將試行「隨袋徵收」，屆時清潔費不再隨水費徵收，讓市民自己買專用垃圾袋，如果成效良好，將研議推廣到全市。