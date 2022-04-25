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桃園觀音中醫巡迴及早療復健站開張 每周一三五早上駐診
桃園市長鄭文燦今天上午在觀音區主持觀音中醫巡迴醫療站及兒童早期療育復健站揭牌、表示，觀音地區無地區級以上醫院，整體醫療資源不足，國際扶輪社捐贈觀音中醫巡迴醫療站及兒童早療復健站，將可提升觀音地區老少醫療照顧。
國際扶輪3502地區及其他友會共同捐贈觀音中醫巡迴醫療站及兒童早療復健站，鄭文燦向頒發感謝狀予國際扶輪3502地區總監吳淑華等人頒發感謝狀表 揚，感謝挹注偏鄉醫療資源，提升照顧偏鄉長者及兒童醫療水準。
鄭文燦表示，觀音區人口約7萬人，65歲以上長者9584人，現有西醫診所6家、中醫診所3家、牙醫診所7家及觀音區衛生所，明顯整體醫療資源低於其他地區，國際扶輪社繼去年捐贈牙科醫療站後，再次捐贈中醫巡迴醫站及早期療育復健站，展現扶輪人重視醫療平權、照顧偏鄉長者的用心。
今後中醫巡迴醫療站由中醫師公會負責，每周一、三、五上午駐點服務，提供觀音區民眾中醫專科醫療服務，兒童早期療育復健站由聯新國際醫院負責，該院並投入語言、聽力及職能治療人力，他希望觀音地區未來醫療照顧做得更好。
市府也與衛福部、衛福部桃園醫院合作，將在觀音大坡腳營區打造長照樂活園區，未來有200床長照容量，提供建置住宿式長照機構、活動中心及社福機構，另由衛福部桃園醫院設置復健科門診提供服務。照顧長者晚年健康。
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