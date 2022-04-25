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觀音實物銀行開張照顧弱勢 創優食愛心冰箱提供生鮮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦訪視觀音區公所安家實物銀行販賣食物。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦訪視觀音區公所安家實物銀行販賣食物。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天上午主持觀音區公所安家實物銀行開幕，今後提供觀音弱勢、生活變故家庭照顧，他表示，桃園現有2家安家實物銀行旗艦店及22家社區分行之外，新增設觀音安家實物銀行，首次設置優食愛心冰箱，提供弱勢及生活變故受照顧家庭取得生鮮食物。

桃園市現有南、北兩區2家安家實物銀行旗艦店，並運用家庭服務中心、社福或社會救助機構設置22家社區分行，安家實物銀行主要供應食物、日用品、清潔用品或補給品物資，服務對象包括低收戶、中低收戶、獨居老人、身心障礙等弱勢居民，或失業、受傷、職災等變故家庭，提供和協助生活物資需求。

觀音區人口約7萬人，低收戶、中低收戶及獨居老人、身心障礙等弱勢居民約5000人，這次在觀音區公所設置安家實物銀行，首次設置優食愛心冰箱，結合在地社區、農場及中壢區五福果菜市場等商家，提供生鮮蔬果等食材多元選擇，不再只侷限提供沙拉油、泡麵、尿布乾貨用品。

鄭文燦表示，安家實物銀行以提供物資、食物為主，幫且弱勢家庭得到照顧，市府也結合175家愛心餐飲業者，提供受照顧家庭使用代用券用餐，避免被標籤化，另有1530家超商及賣場加入愛心店家行列，希望這套照顧體系更普及優質化。

鄭強調，社會局安家實物銀行照顧政策以實質認定為主，即便不是列冊的中低收入戶等弱勢家庭，而是最近生活變故、 困難家庭，若有需要申請，市府從寛認定提供照顧服務。

桃園市長鄭文燦（左五）主持觀音區公所安家實物銀行揭幕。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦（左五）主持觀音區公所安家實物銀行揭幕。圖／市府提供
桃園市觀音區公所安家實物銀行揭幕營運，服務弱勢家庭照顧。圖／市府提供
桃園市觀音區公所安家實物銀行揭幕營運，服務弱勢家庭照顧。圖／市府提供

實物銀行 愛心 獨居老人

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