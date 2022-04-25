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頭份市28日現場徵才 18家廠商提供1300個職缺

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市忠孝里活動中心4月28日現場徵才活動，18家廠商提供1300個工作機會。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣頭份市忠孝里活動中心4月28日現場徵才活動，18家廠商提供1300個工作機會。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

苗栗縣頭份市忠孝里活動中心4月28日現場徵才活動，18家廠商提供1300個工作機會，多個職缺月薪3.5萬元起跳，另國立聯合大學4月27日也有校園徵才博覽會，聯電、台積電等廠商都會參與，現場實施防疫相關措施。

勞動力發展署桃竹苗分署4月28日上午9點至下午1點，在頭份市忠孝里活動中心（苗栗縣頭份市忠孝二路83號）辦理現場徵才活動，尚順開發、爭鮮、和德昌（麥當勞）、京元電子、力積電、超豐電子、聯合再生能源、智邦、中美矽晶、台灣保來得、京鼎精密、高雄空廚、台灣東陶、大華金屬、鼎元光電、友輝光電、世界先進，及通用矽酮18家廠商參加。

桃竹苗分署苗栗就業中心指出，徵才活動釋出餐飲服務員、房務員、環安專員，生產、設備、維修工程師，及技術員等多樣職缺。其中力積電、京元電、中美矽晶、超豐電、智邦科技等多家廠商，多個職缺起薪超過3.5萬元。

另外，聯大、桃竹苗分署共同主辦「2022企業校園徵才博覽會」，4月27日上午10點至下午3點，在聯大第二（八甲)）校區登場，製造產業、電子資訊業、技術服務業、服務流通業等領域，接受現場諮詢及求職面試，其中，聯電、台積電等廠商徵才說明會，富田電機、台灣永光化學工業、瑞士商弗克司、遠東新世紀，太平洋崇光百貨等廠商共同徵才。

徵才活動 台積電 苗栗縣

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