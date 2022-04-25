快篩試劑買不到！ 南市衛局：貨源逐漸充足

台南市議員陳怡珍今天上午在議會質詢時，指南市65歲以上長者追加疫苗接種率，6都排名最後，全年齡追加劑接種率也是全國倒數第7，需要再加強。衛生局表示，希望長者多出來施打疫苗，民眾也應改變心態，不要因為疫情升溫才去施打疫苗。

陳怡珍表示，依據疾管署統計資料顯示，台南市65歲以上長者追加疫苗接種率在6都中排名最後，同時也是全國倒數第5名；而以全年齡分布來看，台南市完成追加劑接種率只有52.6%，低於全國平均的55.6%，全國倒數第7名，與新竹縣相同，只略高於雲林縣、屏東縣、苗栗縣、花蓮縣及台東縣，施打率明顯偏低，需要再加強。她說，最近很多人反映想打疫苗，卻找不到疫苗可打，疫苗量吃緊。

衛生局長許以霖表示，由於3月間較多疫苗到期而拋棄的因素，目前全國疫苗數量都吃緊。希望長者多多出來施打疫苗，而民眾也應改變心態，不要因為疫情升溫才去施打疫苗，只要有疫苗就去打，後續疫苗也會陸續到貨，呼籲所有長者盡速施打。

陳怡珍指出，許多民眾反映到處都買不到快篩季，雖然昨天有消息傳出，包含全聯、屈臣氏、康是美及超商等通路都會開始鋪貨，不過仍舊撲空買不到，連藥局也是全面缺貨狀態。陳怡珍強調，未來不管是疫苗還是快篩，都是對抗疫情很重要的利器，要求衛生局針對疫苗施打分布及快篩通路鋪貨情形，加緊處理，畢竟疫情爆發不等人，希望衛生局做好充足準備。

許以霖表示，由於中央為了5月上路的新版實聯制做準備，預先徵收大批快篩試劑，目前台灣至少有兩間大廠生產中，後面貨源會慢慢充足，市民應該都可以買的到，不需過度擔心。

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