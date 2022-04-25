快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

快篩試劑買不到！ 南市衛局：貨源逐漸充足

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍今天質詢民眾買不到快篩試劑，台南長者追加劑施打率偏低。圖／擷取畫面
台南市議員陳怡珍今天質詢民眾買不到快篩試劑，台南長者追加劑施打率偏低。圖／擷取畫面

台南市議員陳怡珍今天上午在議會質詢時，指南市65歲以上長者追加疫苗接種率，6都排名最後，全年齡追加劑接種率也是全國倒數第7，需要再加強。衛生局表示，希望長者多出來施打疫苗，民眾也應改變心態，不要因為疫情升溫才去施打疫苗。

陳怡珍表示，依據疾管署統計資料顯示，台南市65歲以上長者追加疫苗接種率在6都中排名最後，同時也是全國倒數第5名；而以全年齡分布來看，台南市完成追加劑接種率只有52.6%，低於全國平均的55.6%，全國倒數第7名，與新竹縣相同，只略高於雲林縣、屏東縣、苗栗縣、花蓮縣及台東縣，施打率明顯偏低，需要再加強。她說，最近很多人反映想打疫苗，卻找不到疫苗可打，疫苗量吃緊。

衛生局長許以霖表示，由於3月間較多疫苗到期而拋棄的因素，目前全國疫苗數量都吃緊。希望長者多多出來施打疫苗，而民眾也應改變心態，不要因為疫情升溫才去施打疫苗，只要有疫苗就去打，後續疫苗也會陸續到貨，呼籲所有長者盡速施打。

陳怡珍指出，許多民眾反映到處都買不到快篩季，雖然昨天有消息傳出，包含全聯、屈臣氏、康是美及超商等通路都會開始鋪貨，不過仍舊撲空買不到，連藥局也是全面缺貨狀態。陳怡珍強調，未來不管是疫苗還是快篩，都是對抗疫情很重要的利器，要求衛生局針對疫苗施打分布及快篩通路鋪貨情形，加緊處理，畢竟疫情爆發不等人，希望衛生局做好充足準備。

許以霖表示，由於中央為了5月上路的新版實聯制做準備，預先徵收大批快篩試劑，目前台灣至少有兩間大廠生產中，後面貨源會慢慢充足，市民應該都可以買的到，不需過度擔心。

新冠肺炎

延伸閱讀

北市將試辦疫苗通行證 中學生跨班、校活動要查

北市12萬中學生線上教學 家長：小學生沒打疫苗卻到校

快篩缺貨、價格哄抬 黃珊珊：北市自行購買50萬劑

國民黨：疫苗專線公然說謊 林智堅在數饅頭了嗎？

相關新聞

居隔新制3+4 黃珊珊：不可行 三天連居隔書都還沒開

行政院長蘇貞昌昨日拍板定案，居家隔離天數縮短為「3+4」，台北市副市長黃珊珊今天上午在議會時表示，北市府今天上午給中央具...

單日確診最高4.5萬？毒理專家估「會破7萬」：繼續大型群聚後果可怕

流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日推估單日最高染疫人數，但毒理學家招名威卻認為未來單日最高會破7萬人確診，呼籲民眾若持續大型群聚恐讓確診上升趨勢再延長。 招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症

整理包／快篩實名制五月上路 價格、廠牌、購買場所一次看

國內新冠肺炎本土病例已破五千人大關，民間處處在問何處可以買到快篩試劑。健保署指出，快篩實名制概念與口罩實名制相同，目前還在確認國人每隔幾天可以購買一次、身分證字號單雙號如何分流等環節，確定的是國人不能選擇快篩廠牌。最快將於五月初上路。

不用把自己關到發瘋 醫曝日常生活、上班族防疫準則

本土疫情大爆發，24日本土確診案例衝破5千例，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但減少頻繁去複雜場所更好，去日常需要去的健身房、菜市場等，則要堅持戴好口罩。

台灣走向與病毒共存？醫生曝：必須達成兩個條件

4月19日，台北市長柯文哲預言逾百萬人確診一定會發生，預期疫情將持續四個月，這樣的言論是否危言聳聽？我用這篇短文，佐以亞洲四小龍的近期數據，期望給讀者更多判斷資訊，台灣這波疫情會到幾月？大型活動該不該延期？

居隔擬改「3+4」 專家：三天太衝了

本土疫情直線上升，昨突破五千大關，行政院昨天召開防疫會議，行政院長蘇貞昌同意「三加四」隔離新制，為前三天居家隔離，後四天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。