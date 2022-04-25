新二代想成為「男」丁格爾 他也是移民署親善大使

新住民二代張庭維從小因喜愛英國女護士南丁格爾，立志當護理師，長大後果然如願就讀護專，今年7月就要報考護理師國考，面對他人的誇獎，張庭維僅說，「做對的事，把事情做好」。

張庭維是移民署北區事務大隊台北市服務站的新二代親善大使，接受移民署Podcast節目「文化談新事」，分享工作點滴。

移民署指出，今年20歲的張庭維，母親從中國大陸嫁來台，張庭維從小熱心助人，從小就喜歡幫助他人，在瞭解南丁格爾故事後，被她戰爭中救治傷患的助人情操，深深感動，想投入護理師行業。

張庭維分享曾經在骨外科實習時，遇到車禍的女性病人年紀與他相仿，在執行導尿管護理的臨床工作時，為讓女病人不因性別而感到不自在，特地在一位女性實習生陪同下，終於順利地完成任務；過程中，除了要讓陌生的女病人信任自己的專業，還要克服膽怯心態，讓他更能體會成為「男」丁格爾並不容易。

另一項令張庭維記憶深刻的實習工作，就是幫新生嬰兒洗澡。他說，新生兒必須先洗頭再洗身體，眼睛、鼻子、嘴巴上的分泌物等也必須耐心清除，臍帶還沒掉的新生兒，必須用無菌棉枝沾酒精消毒與乾燥。手上的新生兒，讓他覺得生命的可貴。

張庭維的熱情也讓移民署人員敬佩，移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯也說，張庭維執行護理實習工作時，以專業的態度受到病人的肯定。他用功讀書，希望能在今年畢業後一舉考上護理師國家考試，將來夢想開一家護理機構，造福更多傷、病患者。