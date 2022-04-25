快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

新二代想成為「男」丁格爾 他也是移民署親善大使

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導
移民署新二代親善大使張庭維。記者邱奕能／翻攝
移民署新二代親善大使張庭維。記者邱奕能／翻攝

新住民二代張庭維從小因喜愛英國女護士南丁格爾，立志當護理師，長大後果然如願就讀護專，今年7月就要報考護理師國考，面對他人的誇獎，張庭維僅說，「做對的事，把事情做好」。

張庭維是移民署北區事務大隊台北市服務站的新二代親善大使，接受移民署Podcast節目「文化談新事」，分享工作點滴。

移民署指出，今年20歲的張庭維，母親從中國大陸嫁來台，張庭維從小熱心助人，從小就喜歡幫助他人，在瞭解南丁格爾故事後，被她戰爭中救治傷患的助人情操，深深感動，想投入護理師行業。

張庭維分享曾經在骨外科實習時，遇到車禍的女性病人年紀與他相仿，在執行導尿管護理的臨床工作時，為讓女病人不因性別而感到不自在，特地在一位女性實習生陪同下，終於順利地完成任務；過程中，除了要讓陌生的女病人信任自己的專業，還要克服膽怯心態，讓他更能體會成為「男」丁格爾並不容易。

另一項令張庭維記憶深刻的實習工作，就是幫新生嬰兒洗澡。他說，新生兒必須先洗頭再洗身體，眼睛、鼻子、嘴巴上的分泌物等也必須耐心清除，臍帶還沒掉的新生兒，必須用無菌棉枝沾酒精消毒與乾燥。手上的新生兒，讓他覺得生命的可貴。

張庭維的熱情也讓移民署人員敬佩，移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯也說，張庭維執行護理實習工作時，以專業的態度受到病人的肯定。他用功讀書，希望能在今年畢業後一舉考上護理師國家考試，將來夢想開一家護理機構，造福更多傷、病患者。

移民署 實習

延伸閱讀

基隆3確診新生兒一度血氧降低急送長庚 恢復後再送回婦產科

基隆某婦產科6新生兒和3員工確診爆「延誤通報」 診所醫師說話了

女護理師染已婚醫師月收2萬開房 挨告辯：性交次數少

MLB／僅2703人看球還不如中職 運動家票房慘創42年來新低

相關新聞

北市人口流失遷新北桃園多 柯文哲：2050年再少45萬人

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告人口政策、防疫量能、行政中立等議題，對於台北市少子化、人口流失嚴重，柯文哲今天再度推估，...

新二代想成為「男」丁格爾 他也是移民署親善大使

新住民二代張庭維從小因喜愛英國女護士南丁格爾，立志當護理師，長大後果然如願就讀護專，今年7月就要報考護理師國考，面對他人...

柯文哲校園停課標準戰略戰術矛盾 議員批：家長心很累

台北市長柯文哲今赴北市議會進行施政報告，針對疫情提出戰術、戰略、戰鬥等做法，但北市議員苗博雅質疑，北市防疫戰略矛盾、戰術...

小編猝死症市府拒國賠 立委批：侯友宜別再傷害家屬

新北市金山區公所新媒體組長陳嘉緯2020年不幸在家中因過勞猝死，金山區公所回函家屬表示拒絕賠償，新北市法制局表示陳嘉緯是...

楊寶楨哏圖酸簡舒培、苗博雅惹議 柯文哲：誰寫誰負責

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，北市議員簡舒培正在居家隔離，今天也以視訊方式質詢，簡舒培質疑，她與議員苗博雅、張斯綱都...

設「動物福祉小站」 北市動物園揭照養祕訣

台北市立動物園新規畫的「動物福祉小站」已落成啟用，園方希望以實體展示及體驗參與的方式，讓民眾了解動物園在維護動物福祉上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。