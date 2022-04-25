民眾電詢不耐久候罵效能差 衛生所拜託友善一點
隨著確診人數不斷創新高，民眾搶打疫苗需求也越來越強烈，進而把不滿情緒轉嫁到衛生所員工，今天頭份衛生所主任徐春仕出面表示：「醫療量能吃緊，拜託對工作夥伴友善一點」。
頭份市衛生所日前透過官網指出，合約診所莫德納疫苗已經用罄，目前不必打電話詢問，衛生所電話已從4線增加到6線，但仍不敷需求，經常處於滿線狀態，有市民一撥通電話，就開罵「電話打半小時都打不進來」、「辦事不力、效能差」，但衛生所人員表示：「真的已經盡力了」。
頭份衛生所主任徐春仕今天接受媒體聯訪表示，疫情升溫，最近1週以來，再次出現疫苗接種潮，民眾可能因為電話等太久或是必須排隊接種疫苗，不耐久候而語氣不佳甚至抱怨開罵，呼籲需要施打疫苗的鄉親，「拜託，對我們的醫療工作夥伴們友善一點」，大家共同努力面對這次疫情。
此外，針對有民眾詢問居家隔離者的垃圾如何處理？徐春仕也指出，居家隔離包內都有一個紅色塑膠袋，可以棄置較具風險性的垃圾，其他垃圾則是放在一般垃圾袋內封妥，暫時放在房間內，以避免隔離期間「陰轉陽」，讓其他人也陷入感染的風險當中。
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