藉飲食遠離慢性病 中醫大新竹附醫推3款健康餐盒

世界衛生組織指出，不健康飲食、缺乏運動、不當飲酒及吸菸是非傳染病的健康4大危險因子，因此如何健康飲食也是困擾許多人的問題，中醫大新竹附醫近日便推出3款健康餐盒，分別適合不同人群，希望透過攝取營養食物，來有益健康。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，為提升民眾健康飲食觀念並均衡攝取各類有益健康的食物，由臨床營養科與院內的美食廣場店家合作推出的3款健康餐盒，分別適合減醣、低蛋白或低鈉減脂飲食的民眾，設計出控醣餐盒、勝利餐盒及紓壓餐盒。

營養科組長黃琳惠提出，現代民眾多數選擇外食烹調，而外食常以高油、高鹽等方式料理達到精緻與美味，難以符合國健署推廣的「國民飲食指標」，也就是多蔬食少紅肉、多粗食少精製，飲食多樣化、選擇當季在地食材，盡量少吃油炸和其他高脂高糖食物，口味清淡、少吃醃漬品、沾醬酌量等。

尤其就醫民眾多半有糖尿病、腎臟病、高血脂或高血壓等慢性疾病問題，往往是填飽了肚子，身體健康卻大打折扣；營養師陳芷嫺表示，為了讓民眾到院後，能夠享用到健康又美味的餐點，與美食廣場店家合作推出3款健康餐盒，讓不同需求的民眾能有更健康的選擇。

控醣餐盒適合有低醣、減醣需求的民眾，餐點選擇原態食物，不使用加工及醃漬品，保留食物富含的維生素及礦物質，同時採用低 GI 且高纖維食材，像是糙米紫米飯及大量蔬菜，可幫助腸胃蠕動、延緩餐後血糖上升，同時限制總醣量攝取，吃好吃飽輕鬆控醣。

勝利餐盒適合需要低蛋白飲食的民眾，提供優質蛋白質如雞肉、豆製品等，同時限制總蛋白質攝取，避免過多含氮廢物產生，所有的菜色都是輕度調味，並改用白飯及水煮青菜，減少飲食中鈉、鉀、磷離子的含量，降低腎臟代謝負擔。

紓壓餐盒則適合低鈉、低脂、得舒飲食的民眾選用，多樣化的蔬菜富含各式植化素，如胡蘿蔔素、花青素等，可增加抗氧化能力，並選用白肉如雞肉、魚肉做為主菜，減少飽和脂肪酸攝取，同樣避免過度調味，透過健康飲食降低罹患心血管疾病風險。