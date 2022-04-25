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火車頭園區ROT評估可行 地方期待門戶亮點苗栗觀光加分

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區ROT案，台灣鐵路局委託可行性評估結果可行。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區ROT案，台灣鐵路局委託可行性評估結果可行。記者范榮達／攝影

9.9億元苗栗火車頭園區整建營運移轉（ROT）案，台灣鐵路局委託可行性評估結果可行，並已有潛在廠商探詢，縣政府文化觀光局長林彥甫樂觀其成，期盼園區名副其實火車頭帶動觀光。

客委會2020年至2024年火車頭園區建置計畫，總經費9.9億元，營建署代辦工程，預計明年10月2日前完工，2024年6月點交台鐵，台鐵擬依促進民間參與公共建設法，推動園區ROT，並委託可行性評估，台鐵局最近公告報告書，結果評估可行。

可行性評估報告書指出，ROT營運年期規畫15年，依園區施工時程第1期點交，包含願景館、地方文創小舖、火車主題餐廳、微型聚落、車站空橋等設施；第2期包含中山堂、轉車台大廳、列車展示館、記憶通廊、投煤體驗區、文物故事館及戶外空間等設施。

根據公布的台鐵局資產開發中心ROT案促參預評估檢核表，政策及法律面、土地取得面、市場及財務面項目，都認為初步可行，並有潛在廠商探詢，綜合評估認為ROT案引入民間參與機制，促進鐵路文化資產永續經營，同時創造鄰近地區產業發展，及就業機會，且預計帶動鐵道觀光，活化既有空間。

林彥甫表示，火車頭園區具國際級規格，毗鄰台鐵苗栗車站，不僅是門面，也是特色亮點，遊客搭火車來園區，只要騎YouBike，就可以順遊熱門景點貓裏山公園功維敘隧道，此外，串連三義鐵路舊山線鐵道自行車、後龍鎮好望角等交通便利，ROT案注入民間活力與創意，打造門面及亮點，苗栗觀光可望再加分。

台鐵 鐵道

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