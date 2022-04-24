應居隔沒被通知、一人收多張通知書 桃園隔離亂象多

有桃園市民向媒體投訴，日前與朋友聚餐，結果事後10人確診，自己卻沒被匡列要居家隔離，反而是友人一連收到7張隔離通知書。對此，桃園市衛生局表示，該市民確實需要居家隔離，將進一步釐清事發原因，目前衛生所已手動開立居家隔離書。

媒體報導，有桃園市民11日與友人聚餐，事後同桌有4人確診，另一桌則有6人染疫；雖然他的PCR採檢結果為陰性，但照理來說應該要居家隔離，卻完全沒收到通知，導致自己就算投保防疫險，還是無法請保。

投訴民眾還提到其他亂象，例如隔壁桌的友人一連收到7張電子隔離通知書，隔離日期全都不同；此外，有確診者至今沒收到防疫關懷包，也沒接到關懷電話，反而是該名確診者的家人先收到關懷包，自嘲「確診者比狗不如」。

衛生局表示，經調查，黃姓市民確實為需要居家隔離的對象，因近日確診個案多，疫調人員無法及時匡列，目前衛生所人員已手動開立居家隔離書。

對於有人收到多張電子隔離通知書，衛生局表示，應該是該系統剛建置不久，不排除是系統轉換過程中導致資料錯誤，會再向中央反映，也提醒民眾，現在的居家隔離書都改為電子發送，如有收到須在3日內開啟，以免失效。