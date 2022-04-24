桃園客家桐花祭開幕 5大桐花步道及音樂會親近自然

四、五月春夏交替時節桐花祭來了，桃園市長鄭文燦表示，今年桐花祭精選5條登山步道辦理桐花輕旅行、親近山林的不插電音樂會及環境劇場，讓大家體驗自然簡單的客家美學。

受疫情影響，去年桃園客家桐花祭中途停辦，今年「五月雪」桐花盛開，盡管疫情不止，市府家局如期舉辦桃園客家桐花祭，以「與山林的約定」主題，今天起至5月15日止，推出桐花輕旅行自4月30日起至5月15日的每個周六日，在蘆竹區五酒桶山步道、龜山區大坑桐花步道、龍潭區小粗坑古道、楊梅區保甲古道、大溪區十一指古道等5條古道，透過導覽介紹，帶領民眾踏入古道秘境。

桐花祭活動亦舉辦不插電音樂會，邀請6位客家歌手，包括主唱葉鈺渟也是金馬導演楊力州紀錄片「愛別離苦」女主角之一，及多位同家流行音樂歌手，環境劇場則邀請桃園犀牛劇團表演，鄭文燦說，歡迎大家在自然氛圍下聆聽客家音樂。

鄭文燦介紹「2023世界客家博覽會」主視覺，以5個不同顏色融入客家文化的5個面向，鄭說，其中「山林綠」代表客家依山而居，與山林密切相關的發展歷史，也以「里山學堂」及「里海學堂」推動環境教育，讓民眾親近山林、海洋，體驗客家文化靭性、就地取材、愛物惜物的客家傳統生活美學。