桃園路坑多如「障礙賽」 民代批逾6成通報還沒結案

桃園市府執行路平專案，號稱道路坑洞都能於4小時內修復完畢。但民代發現，光是今年民眾通報的案件就有134件尚未結案，占整體通報數6成以上，議員也質疑有道路剛刨鋪完，路面依舊不平，讓機車騎士宛如在比「越野障礙賽」。市府工務局表示，部分道路權責單位需多次催促，會再向交通部公路總局溝通。

桃園道路不平問題嚴重，市府開發「養工處便民系統」網站，只要民眾發現路面有破洞損毀用手機定位、拍照並填寫資料上傳，就會派人回覆改善，號稱最快4個小時就能修補坑洞。

但議員林政賢實際上網查詢，發現今年以來民眾通報的道路坑洞共217件，其中1月未結案數有11件、2月15件、3月70件、4月38件，4個月下來共134件，占所有通報數的61.8%；另桃園區4月以來共通報10件，也都尚未結案，質疑「4小時修復完畢」根本是空話，到底是主管單位擺爛，還是資料未更新？

議員舒翠玲也指出，日前平鎮區金陵路二段和三段間才剛刨鋪完成，沒想到民眾實際騎機車上路，就發現整條路段凹凸不平，過程宛如越野障礙賽，連年輕人感受都非常強烈，對長輩而言更是危險，呼籲工務局要檢討路平專案的施工品質。

工務局長賴宇亭解釋，養工處每天都會派員巡查，大部分道路坑洞都會要求在4小時內完成修補，部分路段可能是區公所修補完坑洞後，想再進一步修復大面積的區塊，才會列為未結案；部分路平專案施工品質有疑慮，會請養工處日後確實驗收。

養工處長劉軍希說，路況較差的路段若由區公所維護，養工處都會持續致電督導，若是由公路總局負責，市府也會加強溝通。

公路總局中壢工務段表示，只要接獲民眾通報，公路總局便會盡量在4小時內完成修補，並發文請桃市府解除列管；截至15日，工務段已無列管的道路坑洞案件。