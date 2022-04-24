苗栗桂竹筍鮮甜風味 徐耀昌連跑2場行銷季節美食

苗栗縣是桂竹筍主要產地，今年雨水充足大豐收，縣長徐耀昌等人今天連跑獅潭鄉、大湖鄉2場，現場展示傳統筍絲滷蹄膀、竹筒飯，及創意竹筍扁舟披薩等美食，引人食指大動。

苗栗縣獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉種植桂竹筍2萬4000公頃，前年、去年春天乾旱，桂竹筍產量銳減近5成，今年2、3月雨水充足，桂竹筍豐收，每公頃產量逾9000公斤，目前品嘗正當令。

今天獅潭鄉產業文化觀光發展協會在義民廟前廣場舉辦桂竹筍產業文化活動，大湖地區農會在大湖酒莊「在地好筍」桂竹筍行銷活動，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、獅潭鄉長謝春梅，及大湖鄉長胡娘妹等人都到場。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，獅潭鄉農會研發桂竹桶筍超過30年歷史，以高溫殺菌提高品質與鮮度，已經在全國打出「獅潭桂竹養生蒸筍」的知名度，深受各餐廳業者及消費者喜愛。