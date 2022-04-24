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本土飆千例確診！桃園採檢站連日擠爆 衛生局長：這種恐慌大可不必
桃園今天破千例，不少民眾擔心自己確診，只好到社區採檢站PCR採檢，導致桃園採檢站大排長龍。衛生局長王文彥今天表示，「這種恐慌大可不必」，桃園一天採檢量已到達8000位，快到臨界點，呼籲無症狀或無親密接觸者，尤其是打過第3劑的民眾，在家做快篩就可以了，沒必要到採檢站採檢。
市府原先分別在桃園區中路運動公園和中壢區中正公園設置兩處採檢站，隨著連日來確診人數激增，22日起市府再設置龍岡採檢站、蘆竹山腳里集會所、八德大宏市民活動中心、楊梅採檢站等4處採檢站， 每天上午9點至12點提供服務，直到5月1日止。
王文彥表示，今天很多民眾都是集體來採檢，但多數人沒跟確診者接觸或有症狀，這種恐慌其實大可不必；桃園的採檢量一天已到達8000人，除非再開放更大的檢驗室，否則檢驗的速度會減慢。
王文彥強調，開設6個採檢站主要是因為目前快篩試劑不足，但還是希望採檢站能留給有親密接觸者或經疫調有需要做PCR採檢者，一般民眾則在家做快篩即可。
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