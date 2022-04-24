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新竹縣戀戀桐花馬拉松開跑 吸引超過4千人共襄盛舉

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
疫情下，新竹縣戀戀桐花馬拉松仍舊開跑，超過4千人熱情不減共襄盛舉。圖／中華民國路上運動競技協會提供
疫情下，新竹縣戀戀桐花馬拉松仍舊開跑，超過4千人熱情不減共襄盛舉。圖／中華民國路上運動競技協會提供

已連續7年舉辦的戀戀桐花馬拉松路跑活動，今年仍準時起跑，每年五月雪桐花紛飛的季節，不僅有新竹縣府舉辦精彩的系列賞桐活動，中華民國路上運動競技協會也以馬拉松讓民眾邊運動邊賞花，戀戀桐花馬拉松更多次榮登「全國十大優質賽事，今年同樣吸引上千人報名參與。

雖受疫情影響，不過邁入第8年的戀戀桐花馬拉松今天上午6點一樣在橫山鄉合興車站舉辦，新竹縣議員張良印、上官秋燕等人更代表鳴槍起跑，中華民國路上運動競技協會理事長蔡耀全表示，戀戀桐花馬拉松去年已晉升全國十大優質賽事第一名，殊為不易。

蔡耀全指出，2020年起，半馬調整為東窩溪螢火蟲獨立賽道，今年更與全馬整合，完成前山跑尖石、後山跑礦場的全新桐花賽道，競賽路線開放東窩溪螢火蟲故鄉及玉山礦場2個不同地點的全馬、半馬及竹32樂活賽道，沿途風景美麗、路徑順暢。

今年有超過4200位選手及志工服務或參賽，會場及賽道上還結合表演及布偶串場，路線則分為樂活8.5公里、半馬21公里及全馬42公里3個組別，自合興車站出發後，沿途桐花公園飄落，還有沙坑東窩溪螢火蟲的故鄉，全馬更可挑戰玉山礦場魔王坡道。

不過因疫情持續升溫，今年馬拉松仍沿途製作宣導看板，呼籲參與民眾全程戴口罩並保持適當社交距離，於活動入口處安排專人、設置紅外線感測儀、量測體溫及提供藥用酒精或乾洗手液，供參與者消毒手部後再入場，並採實聯制登記入場。

桐花 馬拉松

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