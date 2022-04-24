桃園中庄跨河大橋9月完工 打造大漢溪兩岸通行亮點

桃園市政府為解決大漢溪跨溪的兩岸居民長期往來不便，全力進行大漢溪跨河休憩路廊銜接工程，在大溪區中庄調池前，斥資2億元興建中庄跨河大橋，雙塔懸吊式設計，橫跨大漢溪人行吊橋，預計今年9月完工，將成為大溪中庄地區水岸生態旅遊新亮點。

桃園市府水務局長劉振宇今天上午表示，大漢溪位於鳶山堰至武嶺橋河段間，早年以來，欠缺跨越大漢溪人行動線，影響大溪區中新里及月眉里的兩岸居民往來交通不便，河岸兩邊的觀光景點無法串聯，在民代、居民長期爭取下，市長鄭文燦指示規畫大漢溪跨河休憩路廊銜接工程，並中央補助經費，興建中庄跨河大橋。

中庄跨河大橋位於中庄調整池前方，橫跨大漢溪，未來可連接大溪區中新里及月眉里兩岸，該人行吊橋工程採減項工法，以低衝擊開發（Low Impact Development）為主，吊橋採雙塔懸吊式，主索效率高、穩定性佳，配合抗風索提供橫向束制，風洞試驗可抗17級風，必要設施外，其他工程盡量按照生態紋理推動，工程簡約實用，保有原來自然特色。

中庄跨河大橋全長約419公尺、寬2.5公尺的人行吊橋，前年12月動工，預計今年12月完工，在工程順利下，鄭文燦指示下，中庄跨河大橋工程預計將提早今年9月完工。