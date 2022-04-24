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響應世界地球日 和泰集團號召萬人發起淨灘

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午參加和泰集團發起的淨灘減塑活動。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦今天上午參加和泰集團發起的淨灘減塑活動。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天上午參加和泰集團發起的淨灘減塑活動，包含集團員工、眷屬、在地民眾、公單位及NGO組織等都踴躍參與。鄭文燦盛讚民眾以實際行動默默守護千年藻礁，也感謝和泰集團長期關注海洋議題，鼓勵員工加入清除海洋垃圾的行列。

海洋垃圾問題越來越嚴重，為了讓台灣的海岸線更加乾淨美麗，和泰集團今天在全台16個地點發起聯合淨灘活動，全台共約1.1萬人參與；只要1人參與，集團就捐贈50元給非營利組織，作為後續國小孩童的減塑、環保教育經費，發揮企業影響力。

鄭文燦表示，近年來民眾環保意識逐漸抬頭，去年1月至11月桃園民間企業及團體就自辦85場淨灘，參與人次達6994人，清除126.7公噸海灘垃圾；此外，沿海在地社區居民組成16個海岸巡護志工隊，市府也購買海岸垃圾清運車，經調查，大潭發電廠海水進水口汲入垃圾量，近3年已減少近70%。

鄭文燦說，桃園海岸線長達46公里，其中許厝港國家濕地總面積達961公頃，是全台最大候鳥濕地，桃園還有草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬群等景觀，市府期盼結合生態旅遊與保育活動，讓全台海岸更加乾淨漂亮，也讓環境教育成為桃園特色。

和泰集團發起淨灘減塑活動，集團員工、眷屬、在地民眾、公單位及NGO組織等踴躍參與。圖／市府提供
和泰集團發起淨灘減塑活動，集團員工、眷屬、在地民眾、公單位及NGO組織等踴躍參與。圖／市府提供

桃園 鄭文燦 海洋垃圾

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