紀念婦女平權精神領袖 桃園推「卡蒂尼節」活動體驗

每年4月21日是印尼獨有的國定紀念日「卡蒂妮日」，這天是印尼女性平權運動始祖卡蒂妮的生日。為讓民眾了解各國節慶文化，移民署北區事務大隊桃園市服務站周末在桃園市新住民文化會館舉辦「卡蒂尼節體驗活動」，邀請印尼新住民介紹印尼風俗習慣，並邀請來賓們穿上印尼傳統服飾kebaya走秀，一同體驗卡蒂尼節。

印尼政府將卡蒂妮的生日訂為國定紀念日，表彰她在短短25年人生裡為印尼女權運動的付出。印尼新住民官美連表示，女性在傳統印尼社會地位普遍低落，很少女性可以受教育，社會期待更是有許多框架規矩限制女性發展。卡蒂妮在意識到當時印尼社會對女性的種種不公後，決定以自身的力量推動性別平等，不惜犧牲出國留學的機會也要留在地方推動教育，並為印尼婦女爭取平等的權利。

在卡蒂尼的努力下，印尼女性的地位獲得顯著的提升，為紀念卡蒂尼對女權的努力與貢獻，印尼政府在她的生日4月21日訂為卡蒂尼節。官美連說，每年在「卡蒂尼節」這一天，印尼各行各業女性都會穿著傳統服裝一起走秀表演、大遊行來慶祝，以紀念卡蒂尼的貢獻。