竹市獲前瞻補助4.68億 將改市區7處人行環境

新竹市府推動竹市好行計畫，今宣布獲中央前瞻計畫核定4.68億元補助，將啟動三所國小與中華路二段（火車站至東大路）、高峰路（高翠路至研新四路）等5處人行步道新設與環境改善，另改善中華路四段至六段及景觀大道鋪面、路口交通環境，帶給用路人更好的步行環境，提升交通安全。

市長林智堅表示，他任內整合既有步道系統、公園、學校等公共資源，打造步行城市，近年爭取內政部營建署補助，推動全市步行環境改善計畫，在今年中央「提升道路品質計畫2.0」中竹市有7案獲肯定，成功爭取4.68億元。

交通處說，7案中有3處通學步道，第一，西門國小因鄰近新竹監獄、西門郵局，將打造寬7公尺人行道串連，新設連續性綠帶及整合公共設施，並將設置環校通學步道，同時沿路改善步行環境深入社區，提供學童與社區居民共享步道。

第二，三民國小正門口處通學步道將完工，為串連周邊行人動線，將啟動鐵道路與隆恩圳側人行道工程，預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。

第三，關東國小位處住宅區，周邊道路長期缺乏步道、無障礙動線及家長接送區，交通秩序紊亂，透過該計畫利用學校圍牆退縮，新設寬3公尺以上人行道與連續綠帶、家長接送區及改善無障礙坡道，讓原本與車爭道的學童有更安全舒適的步行環境。

交通處指出，另外還有中華路二段（火車站至東大路）人行環境改善工程，該路段全長約495公尺，僅有台電前方人行道，因位處火車站及補習班林立，多車輛違規停放影響行人通行且缺乏無障礙坡道，經與台灣電力公司協調，將改善人行道鋪面、騎樓順平，並新設寬3.5公尺人行道與避車彎，串聯新竹火車站前廣場。

而高峰路（高翠路至研新四路）全線約165公尺，該處為竹科園區通勤要道，為改善因車道寬度狹窄，尖峰時段車流量大的瓶頸，道路將由5公尺拓寬至12公尺，並規畫3車道紓解往返園區車流，同時新設寬5公尺人行道，並設置連續綠帶保留大樟樹「父與子樹」，維持居民生活記憶。