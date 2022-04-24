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9000萬元經費到位 竹南鎮將迎來兒童親子圖書館

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮公所計畫3年內在大厝里活動中心周邊1公頃多的公園用地，興建兒童親子圖書館（初步示意圖），打造親子共讀空間。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮公所計畫3年內在大厝里活動中心周邊1公頃多的公園用地，興建兒童親子圖書館（初步示意圖），打造親子共讀空間。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所獲教育部核定補助6000萬元，公所自籌3000萬元，3年內在獅山親子公園斜對面大厝里活動中心周邊1公頃多的公園用地，興建兒童親子圖書館，公園、圖書館「連線」，打造親子共讀及玩樂的天堂。

竹南鎮目前有一座鎮立圖書館，及李科永紀念館，加上計畫興建兒童親子圖書館，將會是苗栗縣擁有最多座圖書館的鄉鎮市，鎮公所申請計畫，一度遭教育部質疑必要及急迫性，經立委陳超明爭取，及鎮公所一再說明，教育部同意今年至2024年補助6000萬元，公所自籌3000萬元。

竹南鎮長方進興說，鎮公所旁的鎮立圖書館空間狹小，早已不敷使用，運動公園旁的李科永紀念圖書館經常一位難求，加上竹南、頭份近年來發展迅速，年輕人口大幅成長，兒童親子圖書館有需求，並可以與獅山親子公園連線。

鎮公所指出，兒童親子圖書館興建案委託設計中，預計今年底發包，3年內完成，基地約1.16公頃「公園用地」，初步設計建築使用面積近300坪，2層樓建築採「層疊的書本」發想，規畫兒童閱讀區、嬰幼兒親子共讀區、青少年閱覽區，及開架閱覽區。

其中，兒童閱覽區挑高4.2公尺的空間，設置下沉階梯閱讀平台，夾層造型書屋，及書牆展示兒童立體書等多樣化讀物，提供不同的閱讀空間體驗；嬰幼兒親子共區採用溫潤原木材質，輔以原木動物造型雕刻，增加嬰幼兒的觸覺觀感體驗。

鎮公所並獲在地企業家冠軍建材董事長林榮德支持，贊助兒童親子圖書館磁磚，將量身打造選用暖色系磁磚，此外，鎮公所還將持續尋求社會資源挹注，充實內部設施設備，打造成為親子共讀好去處。

苗栗縣竹南鎮公所計畫3年內在大厝里活動中心周邊1公頃多的公園用地，興建兒童親子圖書館，打造親子共讀空間。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公所計畫3年內在大厝里活動中心周邊1公頃多的公園用地，興建兒童親子圖書館，打造親子共讀空間。記者范榮達／攝影

親子 圖書館 教育部

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