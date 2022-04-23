竹縣居家照護將上路 關懷手冊彙整資訊報你知

新竹縣居家照護預計4月25日上路，縣府彙整相關資訊推出《居家照護／隔離關懷手冊》，屆時將附在防疫關懷包內，提供民眾參考。

新竹縣政府衛生局指出，居家照護對象分為4大類，第一類為確診者年齡為1至64歲，無症狀或輕症，且無懷孕或血液透析；第二類為確診者年齡65至69歲以下，無症狀或輕症（非獨居），且無懷孕或血液透析；第三類為確診者年齡為3至12個月，無症狀或輕症，且無高燒逾39度；第四類為確診者年齡為3個月以下，無症狀或輕症，且無發燒。

關懷照護期程為個案確診日加10天，但依中央公告滾動式修正。

衛生局表示，確診者在居家照護期間，注意事項包含須一人一室，且盡量不共用衛浴，如須共用衛浴，每次使用後須進行清潔、消毒。使用稀釋漂白水或酒精，消毒經常觸摸的地方。避免接觸同住家人，特別是年長者、幼兒，及免疫力低下者。不與家人共餐、共用物品，請家人準備食物及飲水，並注意手部衛生。

如果出現發燒症狀，可用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水，並須留意健康飲食，並從事居家運動以加強自身防護力。觀察自身症狀，成人重症警示為，若出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、無發燒但心跳超過每分鐘100次、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，請立即聯繫119，並告知為確診個案，或電洽負責醫院專線電話。

至於兒童新冠肺炎警示症狀則為，發燒超過48小時或高燒合併發冷冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促或胸悶胸痛、持續嘔吐或頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿等5種情況，請諮詢醫療團隊。

若兒童出現抽蓄、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷或皮膚斑駁或冒冷汗等6種情況時，請立刻撥打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台。

居家照護期間就醫管道則為，確診個案由衛生局依責任區分案給負責醫院，負責醫院會電訪，評估健康風險及每日健康關懷，若身體無不適則居家照護至解除隔離，並由鄉鎮市公所發放防疫包，內含生活關懷手冊，衛生所會遞送隔離通知書並設定電子圍籬及解隔離。

若確診者自覺身體不適，可透過「健康益友APP」緊急醫療諮詢，判斷是否由119立即送醫或後續以健保通訊診療。民眾也可以電洽負責醫院，由院方評估後安排通訊診療或就醫。

若就醫後為輕症，返家後持續居家照護，負責醫院會持續每日健康關懷至解除隔離。若就醫後為中重症，則會收治於專責醫院，由負責醫院通知衛生局。

至於通訊診療流程，則是與醫療院所約定通訊診療時間，診療後由親友代領藥，或社區藥師送藥到宅，負責醫院持續每日健康關懷至解除隔離。

衛生局說明，居家照護責任區劃分，竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉為東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院竹北院區、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院、大安醫院、新仁醫院。

竹東鎮、橫山鄉、關西鎮、尖石鄉、五峰鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉為國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院竹東院區、台北榮民總醫院新竹分院。

居家照護期間各項服務聯繫電話如下：

弱勢家戶協助（社會處）：0932-239-836

學生關懷（教育局）：03-5518101分機2860/2810

寵物照顧（家畜疾病防治所）：0932-592-065

垃圾清運（環保局）：03-5519345分機5503；0965-071571

心理諮詢（衛生局）：03-6567138；1925

關懷箱／防疫包（民政處）：03-5518101分機2120/2121；0917-666453

防疫旅館（交通旅遊處）：0988-502329

勞工與移工協助（勞工處）：03-5518101分機3020；0928-833456