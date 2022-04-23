快訊

拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆新屋石滬媽祖文化節今舉辦 傳承傳統文化

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋今舉辦石滬媽祖文化節祭祀活動。圖／市議員陳睿生提供
桃園新屋今舉辦石滬媽祖文化節祭祀活動。圖／市議員陳睿生提供

桃園新屋蚵間里石滬群為客家人早期發展築石塭、牽罟捕魚等景觀，9座石滬預計今年底會全數修復完畢，桃園石滬協會今年首度舉辦媽祖文化節，於新屋區漂流木公園舉辦，里民加遊客約有600人一同共襄盛舉，下午將會挑著家中準備的飯菜下海祭拜，祈求平安；自2020年起每年3至10月也舉辦石滬漁人活動，讓更多人認識石滬。

新屋石滬是利用海水漲、退潮位差圍捕漁獲而形成，不同於澎湖雙心石滬是由玄武岩砌築而成，新屋石滬由鵝卵石堆砌而成，且具有「一戶一滬」的家族傳承意義，為目前保留最完整的石滬群。

協會指出，石滬為利用漲潮讓魚群進入石滬並困在滬內，退潮時漁民就能用牽網方式捕撈受困魚群，靠海維生的漁民多信仰媽祖，而幾十年前就有媽祖生日的祭拜活動，不過卻斷掉這個傳統，因此協會決定重新於農曆3月23日舉辦，不只讓後代族人能了解過去的海祭媽祖傳統文化，也能推廣石滬文化讓民眾認識。

今上午舉行迎媽祖聖尊的迎神活動，下午2時則是挑著祭祀飯菜下海祭祀及敬神儀式，整個結束後還會發送媽祖平安福食。

協會表示，新屋蚵間9座石滬在近岸水淺處堆築，發展成魚鱗型石滬而成為特色，另深圳里有2座，共計11座石滬遺址留下，目前已有3座石滬2、3、6號登錄為文化景觀，另有3座石滬1、4、5號今年初開始列冊追縱，8號石滬預計月底完工，7、9號石滬屬於大石滬預計年底完工。

桃園新屋今舉辦石滬媽祖文化節祭祀活動。圖／市議員陳睿生提供
桃園新屋今舉辦石滬媽祖文化節祭祀活動。圖／市議員陳睿生提供

媽祖 桃園 漁民

延伸閱讀

媽祖生受疫情影響 屏東慈鳳宮參拜人數減半

朴子配天宮媽祖生遶境 天公壇真人藝閣贊境文化祭吸睛

媽祖聖誕日做公益 楊耀福敬獻平安米

盧秀燕至台中永天宮參拜 贈「保境佑民」匾額賀媽祖生

相關新聞

汰舊車+換電動機車 竹縣雙重補助

新竹縣老舊機車還有6萬7000多輛，縣府環保局配合環保署汰舊補助政策，111年度新竹縣機車汰舊及低汙染車輛補助辦法公告上...

陳威仁 工程師當社工 輔導更生人

更生保護會桃園分會副主任陳威仁理工背景出身，很難想像他從電路板維修工程師轉跨足社工，多年來輔導更生人求職、復歸社會，有時...

首屆新屋石滬媽祖文化節今舉辦 傳承傳統文化

桃園新屋蚵間里石滬群為客家人早期發展築石塭、牽罟捕魚等景觀，9座石滬預計今年底會全數修復完畢，桃園石滬協會今年首度舉辦媽...

上班族注意 新竹市西大路地下道後天起交通管制

新竹市西大路地下道改善工程啟動。第1階段交通管制本月25日起至7月15日展開，行人地下道封閉，車行部分交通尖峰早上5點半...

桃園加開4採檢站仍大排長龍 龍岡上午11時就額滿

疫情人數日日飆升，民眾也都急著要去採檢，桃園南北桃先前只有2處採檢站，因大量民眾湧入排隊至少1小時起跳，市府22日起又增...

桃園溪洲露營區7月開幕 今明2天辦露營節供旅遊新選擇

以水庫沉澱池自然生態景觀為主題的渡假露營園區，配合石門水庫溪洲旅遊服務區即將在7月正式開幕，桃市府觀光旅遊局今明2天舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。