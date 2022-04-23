首屆新屋石滬媽祖文化節今舉辦 傳承傳統文化

桃園新屋蚵間里石滬群為客家人早期發展築石塭、牽罟捕魚等景觀，9座石滬預計今年底會全數修復完畢，桃園石滬協會今年首度舉辦媽祖文化節，於新屋區漂流木公園舉辦，里民加遊客約有600人一同共襄盛舉，下午將會挑著家中準備的飯菜下海祭拜，祈求平安；自2020年起每年3至10月也舉辦石滬漁人活動，讓更多人認識石滬。

新屋石滬是利用海水漲、退潮位差圍捕漁獲而形成，不同於澎湖雙心石滬是由玄武岩砌築而成，新屋石滬由鵝卵石堆砌而成，且具有「一戶一滬」的家族傳承意義，為目前保留最完整的石滬群。

協會指出，石滬為利用漲潮讓魚群進入石滬並困在滬內，退潮時漁民就能用牽網方式捕撈受困魚群，靠海維生的漁民多信仰媽祖，而幾十年前就有媽祖生日的祭拜活動，不過卻斷掉這個傳統，因此協會決定重新於農曆3月23日舉辦，不只讓後代族人能了解過去的海祭媽祖傳統文化，也能推廣石滬文化讓民眾認識。

今上午舉行迎媽祖聖尊的迎神活動，下午2時則是挑著祭祀飯菜下海祭祀及敬神儀式，整個結束後還會發送媽祖平安福食。