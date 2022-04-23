上班族注意 新竹市西大路地下道後天起交通管制

新竹市西大路地下道改善工程啟動。第1階段交通管制本月25日起至7月15日展開，行人地下道封閉，車行部分交通尖峰早上5點半至9點、下午4點至晚上10點正常通行，早上9點至下午4點機車正常行駛、汽車僅開放「園區往市區」單向通行。

另，4月25日至5月3日進行夜間施工，每晚10點至隔日清晨5點半汽機車道全面封閉管制，須以替代道路通行，汽車往返前後站可改走振興陸橋、東大陸橋，機車可利用振興陸橋、竹蓮街機車地下道、東大路機車地下道；行人則建議走竹蓮街人行地下道。

竹市府交通處指出，第一階段交通管制4月25日至7月15日，白天非交通尖峰時間封閉一汽車道施工，汽車採「竹科往市區」單向通車，「市區往竹科」方向汽車請改走替代道路，其餘時段雙向開放通車。周日及國定假日夜間不施工，開放通行。

第二階段預計自7月16日後，西大路地下道將全封閉道路45天，汽、機車、人行請改走替代道路，包括周日、國定假日也不開放通車。

市府呼籲，請市民行經管制區域，應減速慢行或提前改道，並遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。