快訊

五一不加班…蘇揆籲台鐵員工「別和衣食父母作對」 工會開嗆反擊

上班族注意 新竹市西大路地下道後天起交通管制

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路地下道將於25日起展開交通管制。圖／市府提供
新竹市西大路地下道將於25日起展開交通管制。圖／市府提供

新竹市西大路地下道改善工程啟動。第1階段交通管制本月25日起至7月15日展開，行人地下道封閉，車行部分交通尖峰早上5點半至9點、下午4點至晚上10點正常通行，早上9點至下午4點機車正常行駛、汽車僅開放「園區往市區」單向通行。

另，4月25日至5月3日進行夜間施工，每晚10點至隔日清晨5點半汽機車道全面封閉管制，須以替代道路通行，汽車往返前後站可改走振興陸橋、東大陸橋，機車可利用振興陸橋、竹蓮街機車地下道、東大路機車地下道；行人則建議走竹蓮街人行地下道。

竹市府交通處指出，第一階段交通管制4月25日至7月15日，白天非交通尖峰時間封閉一汽車道施工，汽車採「竹科往市區」單向通車，「市區往竹科」方向汽車請改走替代道路，其餘時段雙向開放通車。周日及國定假日夜間不施工，開放通行。

第二階段預計自7月16日後，西大路地下道將全封閉道路45天，汽、機車、人行請改走替代道路，包括周日、國定假日也不開放通車。

市府呼籲，請市民行經管制區域，應減速慢行或提前改道，並遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。

替代道路 國定假日

延伸閱讀

上班族不愛遠距辦公？ 網一致：「家裡有小孩根本是災難」

桃園龍岡地下道22至24日晚間11時至清晨5時 封閉汽車道

新竹市30歲以上市民免費癌症篩檢 送尿酸檢測、早餐1份

工時嚇人！逾六成加班成常態 近半數回家仍處理公事

相關新聞

桃園加開4採檢站仍大排長龍 龍岡上午11時就額滿

疫情人數日日飆升，民眾也都急著要去採檢，桃園南北桃先前只有2處採檢站，因大量民眾湧入排隊至少1小時起跳，市府22日起又增...

上班族注意 新竹市西大路地下道後天起交通管制

新竹市西大路地下道改善工程啟動。第1階段交通管制本月25日起至7月15日展開，行人地下道封閉，車行部分交通尖峰早上5點半...

桃園溪洲露營區7月開幕 今明2天辦露營節供旅遊新選擇

以水庫沉澱池自然生態景觀為主題的渡假露營園區，配合石門水庫溪洲旅遊服務區即將在7月正式開幕，桃市府觀光旅遊局今明2天舉辦...

竹縣淘汰老舊機車補助開跑 新購電動機車有加碼

新竹縣老舊機車尚有6萬7000多輛，環保局今日表示，配合環保署汰舊補助政策，已公告「111年度新竹縣機車汰舊及低污染車輛...

影／苗栗客家婚禮登場 為防疫限縮親友入場

邁入第17年的苗栗桐花婚禮今在西湖度假村登場，36對新人遵循古禮、交換誓約與信物完成終身大事，浪漫隆重的婚禮為今年客家桐...

社福、產業貢獻良多 竹市將表揚20名模範移工

五一勞動節即將到來，新竹市政府今年選出20名模範外籍移工，將於30日舉行的模範勞工表揚大會中公開頒獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。