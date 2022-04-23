桃園加開4採檢站仍大排長龍 龍岡上午11時就額滿

疫情人數日日飆升，民眾也都急著要去採檢，桃園南北桃先前只有2處採檢站，因大量民眾湧入排隊至少1小時起跳，市府22日起又增設了4個採檢站，今天遇上假日，上午還是大排長龍，中壢區龍岡採檢站約11時就額滿；而有民代表示，龍潭區公所旁的採檢站蓋好2年卻都沒有使用，希望衛生局能規畫啟用；桃市府衛生局回應，採檢站的設置會評估哪些地方是熱區，建議有疑慮民眾可購買快篩劑，之後會再視疫情狀況調整。

桃園中壢區原有的中正公園採檢站加上新設的龍岡採檢站，共有2處皆延長加開至5月1日，不過龍岡採檢站只有上午開放，周六上午11時名額就已額滿，昨天上午就採檢超過700人，今天來不及的民眾只好明天提早或是去別處。

有民眾表示，早上10時許接到安親班通知，同校有學生確診，擔心孩子沒有打疫苗就趕緊前往，沒想到卻撲空；也有人是小孩的同學確診，家長為求安心就前往。

市議員梁為超再批，採檢站人潮還是那麼多，政府真的需要好好重視這個問題；而市議員徐玉樹也說，位於龍潭區公所旁的採檢站蓋好已近2年，卻從來沒有啟用過。現在疫情一天比一天嚴重，衛生局應該立即規劃人員進駐正式運作，讓鄉親有需要可以就近處理；若有人流的考量覺得這裡不適合，也要立即覓妥場地，超前部署。

對此衛生局表示，目前市府已於供貨穩定前設置6處社區採檢站，6處皆是評估過何處為熱區設置，目前國內快篩試劑有很好的準確度，中央將於24日前於各地舖貨，提供民眾購買快篩試劑，預估月底供貨會穩定，接下來可以用健保卡到通路實名制購買，每人每月可購5個快篩試劑。