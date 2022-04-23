聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園加開4採檢站仍大排長龍 龍岡上午11時就額滿

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區龍岡採檢站今上午11時許，人就爆滿不再接受採檢。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區龍岡採檢站今上午11時許，人就爆滿不再接受採檢。記者翁唯真／攝影

疫情人數日日飆升，民眾也都急著要去採檢，桃園南北桃先前只有2處採檢站，因大量民眾湧入排隊至少1小時起跳，市府22日起又增設了4個採檢站，今天遇上假日，上午還是大排長龍，中壢區龍岡採檢站約11時就額滿；而有民代表示，龍潭區公所旁的採檢站蓋好2年卻都沒有使用，希望衛生局能規畫啟用；桃市府衛生局回應，採檢站的設置會評估哪些地方是熱區，建議有疑慮民眾可購買快篩劑，之後會再視疫情狀況調整。

桃園中壢區原有的中正公園採檢站加上新設的龍岡採檢站，共有2處皆延長加開至5月1日，不過龍岡採檢站只有上午開放，周六上午11時名額就已額滿，昨天上午就採檢超過700人，今天來不及的民眾只好明天提早或是去別處。

有民眾表示，早上10時許接到安親班通知，同校有學生確診，擔心孩子沒有打疫苗就趕緊前往，沒想到卻撲空；也有人是小孩的同學確診，家長為求安心就前往。

市議員梁為超再批，採檢站人潮還是那麼多，政府真的需要好好重視這個問題；而市議員徐玉樹也說，位於龍潭區公所旁的採檢站蓋好已近2年，卻從來沒有啟用過。現在疫情一天比一天嚴重，衛生局應該立即規劃人員進駐正式運作，讓鄉親有需要可以就近處理；若有人流的考量覺得這裡不適合，也要立即覓妥場地，超前部署。

對此衛生局表示，目前市府已於供貨穩定前設置6處社區採檢站，6處皆是評估過何處為熱區設置，目前國內快篩試劑有很好的準確度，中央將於24日前於各地舖貨，提供民眾購買快篩試劑，預估月底供貨會穩定，接下來可以用健保卡到通路實名制購買，每人每月可購5個快篩試劑。

衛生局建議民眾如擔心自己染疫，除做好必要防疫措施、減少聚餐，可依中央規劃持健保卡至指定通路購買後在家自行檢驗，也可避免於社區採檢站長時間排隊等候，反而增加暴露風險。

市議員徐玉樹也說，位於龍潭區公所旁的採檢站蓋好已近2年，為何不使用。圖／翻攝自徐玉樹臉書
市議員徐玉樹也說，位於龍潭區公所旁的採檢站蓋好已近2年，為何不使用。圖／翻攝自徐玉樹臉書

衛生局 快篩 健保卡 桃園

延伸閱讀

285元變350元？快篩試劑悄漲價 民批政府放任趁火打劫

桃園溪洲露營區7月開幕 今明2天辦露營節供旅遊新選擇

桃園大樹林文化巡禮 今晚明華園「蓬萊大仙」慶媽祖生

桃園高鐵今發出1200株原生樹苗 邀民眾一起關懷土地

相關新聞

桃園加開4採檢站仍大排長龍 龍岡上午11時就額滿

疫情人數日日飆升，民眾也都急著要去採檢，桃園南北桃先前只有2處採檢站，因大量民眾湧入排隊至少1小時起跳，市府22日起又增...

桃園溪洲露營區7月開幕 今明2天辦露營節供旅遊新選擇

以水庫沉澱池自然生態景觀為主題的渡假露營園區，配合石門水庫溪洲旅遊服務區即將在7月正式開幕，桃市府觀光旅遊局今明2天舉辦...

竹縣淘汰老舊機車補助開跑 新購電動機車有加碼

新竹縣老舊機車尚有6萬7000多輛，環保局今日表示，配合環保署汰舊補助政策，已公告「111年度新竹縣機車汰舊及低污染車輛...

影／苗栗客家婚禮登場 為防疫限縮親友入場

邁入第17年的苗栗桐花婚禮今在西湖度假村登場，36對新人遵循古禮、交換誓約與信物完成終身大事，浪漫隆重的婚禮為今年客家桐...

社福、產業貢獻良多 竹市將表揚20名模範移工

五一勞動節即將到來，新竹市政府今年選出20名模範外籍移工，將於30日舉行的模範勞工表揚大會中公開頒獎。

竹市引進科技手搖自行車 身障人士可免費租借騎乘

新竹市政府今天指出，今年攜手社團法人生命勵樂活輔健會引進「科技手搖自行車」，透過雙手搖動代替腳踩，解決身障者肢體困難、運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。