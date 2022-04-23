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竹縣淘汰老舊機車補助開跑 新購電動機車有加碼
新竹縣老舊機車尚有6萬7000多輛，環保局今日表示，配合環保署汰舊補助政策，已公告「111年度新竹縣機車汰舊及低污染車輛補助辦法」，新購電動機車加碼補助，汰舊加上新購電動機車，新竹縣一般民眾最高可領取1萬4300元、低收入戶最高可領1萬5300元，無購新車計畫只淘汰老舊機車也可享有補助。
環保局表示，2007年6月30日以前出廠的老舊機車，需要經常維修且排放空氣污染物也較多，縣府今年編列200萬元辦理汰舊機車，加上新竹科學園區管理局呼應縣府汰舊政策加碼提供300萬元補助金，共有500萬元經費提供民眾申請淘汰老舊機車補助。
環保局說明，若單純辦理淘汰老舊機車，一般民眾可領到1000元補助，低收入戶可獲得2000 元補助金。民眾另外可上環保署「廢車回收一站通」網站申請中央每輛2300元汰舊補助，等於淘汰1輛老舊機車至少就能拿到3300元補助。
在新購電動車部分，環保局說明，民眾可向經濟部工業局申請每輛7000元補助，另外，新竹縣政府也編列320萬元預算，補助民眾購買重型電動機車，每輛給予4000元、輕型或小型電動機車每輛2000元。
環保局指出，新竹縣111年度汰舊換購低汙染車輛補助施行期間，自即日起至12月31日止，補助期限可追溯到今年元旦，申請機車汰舊補助者，需要在12月31日前完成車輛報廢或回收；申請新購電動機車補助者，則以購車發票日期為準。申請補助者應於2023年1月5日前提出申請（以郵局戳章日期為準），額滿為止，逾期不予補助。申請補助可電洽03-5519345轉5204。
環保局長朱振群表示，新竹縣也配合環保署政策申請加發竹縣縣民溫室氣體減量獎勵金，補助對象同樣是老舊機車淘汰後，換購電動機車之縣民，但這項獎勵目前送核中，未來加碼後將由環保署統一發放。
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