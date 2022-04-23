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社福、產業貢獻良多 竹市將表揚20名模範移工
五一勞動節即將到來，新竹市政府今年選出20名模範外籍移工，將於30日舉行的模範勞工表揚大會中公開頒獎。
市長林智堅表示，新竹市約有1萬5千名移工，為感謝並鼓勵移工對經濟、社會的貢獻，市府每年均選出模範移工給予表揚，感謝他們為新竹市經濟繁榮及發展的貢獻，也希望社會大眾能看見他們的付出與辛勞。
獲選模範移工的阿蒂（DARMIYANTI）來自印尼，來台灣將近9年，跟照顧的阿嬤感情非常好；阿嬤因為長年行動不便，生活起居一切都依賴阿蒂的照料，阿蒂凡事也都以阿嬤為優先。阿嬤的一個眼神一個動作，阿蒂都能瞭若指掌。
最難能可貴的是阿蒂開朗樂觀的態度，常會逗得阿嬤笑呵呵，因此阿嬤非常的依賴阿蒂。阿嬤因年紀大又久病，所以常有情緒上的問題，阿蒂總是耐心陪伴並與其聊天適當的轉移其情緒，讓阿嬤的家人很感動與感謝，身為子女才能安心的工作。
馬里洛（MARCELINO）是今年獲選得產業類的模範移工，在同事協助下適應工作環境，也教他機台操作，現在職位升遷為副組長，能夠學習新事物、組織並管理團隊；他非常高興能來台灣工作。當公司告訴他榮獲新竹市模範移工，非常開心及興奮，「希望未來都能在新竹工作！」
勞工處處長黃錦源表示，這些移工飄洋過海來台灣工作，不僅填補基層勞動力的缺口也減輕了許多雇主的壓力，尤其是看護工移工們的付出，分攤了很多家庭照顧的重擔，讓家庭成員可以安心出外打拼，他們是構成社會家庭穩定的力量之一，他們的貢獻對新竹市經濟繁榮及發展功不可沒。今年4月30日市府將頒獎表揚20位模範移工，肯定他們的付出與貢獻。
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