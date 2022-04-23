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竹市引進科技手搖自行車 身障人士可免費租借騎乘

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供
新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天指出，今年攜手社團法人生命勵樂活輔健會引進「科技手搖自行車」，透過雙手搖動代替腳踩，解決身障者肢體困難、運動不足問題，同時鍛鍊心肺功能及肌耐力；自行車不僅免費租借、有專業人員引導教學，外縣市民眾也能申請使用，申請可電洽生命勵樂活輔健會02-27299347。

市府表示，手搖自行車騎乘方式以划船姿勢為概念，雙手同步搖動代替腳踩，過去僅有2輪、3輪，去年起4輪手搖自行車加入服務，3款手搖自行車更升級改版為具速度、扭力、安全3大感應裝置的先進科技型手搖車，目前無對外販售，全台僅生命勵樂活輔健會擁有，只用於台北市及新竹市服務基地，可免費租借。

市長林智堅表示，對肢體行動不便的身障朋友而言，騎乘自行車是遙不可及的夢想，自他上任後重視身障者休閒活動權益，為鼓勵身障朋友、行動不便長輩走出戶外，市府2018年起推動手搖自行車服務，開辦迄今共4249人次受惠，今年更首度引進多款科技手搖自行車，讓身障朋友能夠找到更適合自己的手搖自行車，享受騎乘的樂趣。

罹小兒麻痺的阿生和小珮夫妻感動地說，過去騎腳踏車出遊是遙不可及的夢想，直到參加市府推動的身心障礙者手搖自行車培力服務，終於實現願望，感謝能在手搖車上用不同的速度貼近大自然，體驗新竹市美景。

阿生更說，騎練半年後至醫院健檢，發現膽固醇指數竟降回標準值，「手搖自行車是非常昂貴的輔具，謝謝市府能夠讓我們免費租借，疫情期間還讓我們借回家使用，持續鍛鍊身體。」

社會處處長張柔說明，身障朋友、行動不便長輩可透過生命勵樂活輔健會申請免費租借，提供多種款式選擇，如視覺、聽覺及心智障礙的朋友，可使用2輪手搖自行車，肢體障礙的朋友可使用3輪手搖自行車，若身心障礙程度較重度者，則可選擇4輪手搖自行車，並有專業人員帶領安全操作，安心暢遊新竹市微笑水岸。

生命勵樂活輔健會秘書長宋立蓉表示，鼓勵身障朋友可以不中斷培力運動健身習慣，身障者手搖車培力課程預計安排在5月1日，鼓勵身心障礙者、行動不便的年長者報名，也歡迎民眾在每周一至周六上午9點半至下午6點申請借用手搖自行車，連絡電話0908-917606韓教練，或生命勵樂活輔健會電話0928-896003、02-27299347。

新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供
新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供
新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供
新竹市政府引進手搖車，提供行動不便者免費租借。圖／新竹市政府提供

自行車 身障者

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