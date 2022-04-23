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桃園大樹林文化巡禮 今晚明華園「蓬萊大仙」慶媽祖生

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
明華園今晚在桃園區陽明公園演出。記者鄭國樑／翻攝
明華園今晚在桃園區陽明公園演出。記者鄭國樑／翻攝

桃園市桃園區大樹林文化巡禮今晚（23日）7點在陽明公園，邀請明華園戲劇總團演出「蓬萊大仙」，孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升等重量級團員擔綱，深厚唱功要讓民眾享受傳統文化充滿底蘊及創意。

桃園區公所人文課表示，桃園區大樹林地區的信仰中心「大樹林天后宮」供奉媽祖，農曆3月是媽祖誕辰的月份，每年逢媽祖誕辰區公所都會舉辦大樹林文化巡禮活動，除了慶賀媽祖壽誕，也讓民眾共同參與文化巡禮活動及藝文表演，是大樹林年度地方盛事之一，優質的文化活動每每均獲得地方好評。

人文課指出，明華園戲劇總團是台灣最具規模及代表性的歌仔戲劇團之一，今晚帶來「蓬萊大仙」精彩演出，以民間傳說故事為鋪陳，透過現代科技呈現繽紛炫目的舞台效果，加上孫翠鳳等重量級團員演出機會難得，歡迎闔家蒞臨。

桃園 媽祖 明華園

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