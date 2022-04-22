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獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

桃園後湖溪改善工程今動工 發展獨木舟等親水活動

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
後湖溪親水園區改善後湖畔咖啡屋示意圖。圖／桃市府環保局提供
後湖溪親水園區改善後湖畔咖啡屋示意圖。圖／桃市府環保局提供

桃園新屋區後湖溪生態園區景觀活化改善工程預計於明年2月完工，同時依據「促進民間參與公共建設法」委由大日開發有限公司營運管理，期盼完工後發展獨木舟、立式划槳、水上音樂會等親水活動，並在緊臨後湖溪的海岸打造長度2公里的天然拋石護岸，推動後湖溪逐浪天梯計畫，以永安漁港為核心，點亮新屋一心、兩線、五園區。

後湖溪全長約1.3公里，現況是幾乎未開發狀態加上現有的步道設施都相當老舊，不過具備海水與淡水交界處的得天獨厚優勢，因此為了提升後湖溪親水園區的遊憩品質，將分2期施作，第1期將建置湖畔咖啡屋、親水觀景平台、獨木舟碼頭等設施，預計明年2月完工；第2期將設置堤頂自行車道、跳石廣場及設計中的能通往逐浪天梯的螃蟹跳石，預計明年11月開工，並發展獨木舟、立式划槳等親水活動。

桃園市長鄭文燦表示，逐浪天梯則是市府向中央機關及國營企業爭取到2億預算，將緊臨後湖溪的海岸打造1條長約2公里的天然拋石護岸，並設置天籟海堤及生態潮池，天籟海堤是利用海浪拍打或海風吹拂所產生的動能，壓縮孔隙內的空氣，產生不同頻率的振動發出聲音，是一座會逐浪唱歌的海堤。

後湖溪親水園區改善後獨木舟碼頭示意圖。圖／桃市府環保局提供
後湖溪親水園區改善後獨木舟碼頭示意圖。圖／桃市府環保局提供
桃園新屋區後湖溪生態園區景觀活化改善工程預計於明年2月完工，今簽約委由大日開發有限公司營運管理。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區後湖溪生態園區景觀活化改善工程預計於明年2月完工，今簽約委由大日開發有限公司營運管理。記者翁唯真／攝影

獨木舟 桃園 護岸

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