桃園後湖溪改善工程今動工 發展獨木舟等親水活動

桃園新屋區後湖溪生態園區景觀活化改善工程預計於明年2月完工，同時依據「促進民間參與公共建設法」委由大日開發有限公司營運管理，期盼完工後發展獨木舟、立式划槳、水上音樂會等親水活動，並在緊臨後湖溪的海岸打造長度2公里的天然拋石護岸，推動後湖溪逐浪天梯計畫，以永安漁港為核心，點亮新屋一心、兩線、五園區。

後湖溪全長約1.3公里，現況是幾乎未開發狀態加上現有的步道設施都相當老舊，不過具備海水與淡水交界處的得天獨厚優勢，因此為了提升後湖溪親水園區的遊憩品質，將分2期施作，第1期將建置湖畔咖啡屋、親水觀景平台、獨木舟碼頭等設施，預計明年2月完工；第2期將設置堤頂自行車道、跳石廣場及設計中的能通往逐浪天梯的螃蟹跳石，預計明年11月開工，並發展獨木舟、立式划槳等親水活動。