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竹市三民國小前天橋傳將拆除 地方多盼保留

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供

新竹市三民國小是2千多人大校，市府正著手評估拆除校門前自由路的天橋，讓視野景觀更好，但不少家長聞訊擔憂，拆了天橋會有安全疑慮，民代也實測發現，放學時段短短1小時多達700多人次使用，希望保留天橋。市府說，目前正持續收集意見，並將邀集相關單位討論，尚無定案。

市府近年陸續拆除多座天橋，主要考量無障礙需求、人本環境與景觀等因素，近月傳出三民國小前方自由路上的天橋也被列為拆除目標，由於當地車流不少、大車轉彎頻率也高，天橋恐被拆除的消息一出，讓不少家長或附近居民感到擔心，應該保留。

林姓家長得知天橋可能被拆，也大吃一驚。她說，三民國小臨近自由路、中央路大路口，附近還有些小巷叉路，車流較為複雜，且從東光陸橋一側下來的車輛，往往車速較快，再來部分靠天橋的安親班也常帶學童走天橋過馬路，天橋還是保留來得好。

市議員蔡惠婷也選在三民國小放學時段，帶著計次器到天橋旁實測，發現平時放學時段有672人次使用天橋，若是碰上三民國小全年級中午大放學，使用更高達761人次。

蔡惠婷說，校門前屬T字路口，左右轉彎車流多，也是許多大型巴士與貨車行經路線，實地觀察在有平面行穿線分流下，仍有這麼多學童走天橋，代表天橋使用需求仍大，且低年級孩子腳程較慢，有些學童行進間也容易分心，走天橋是相對安全的選擇。

市府工務處指出，天橋沒有無障礙設施，且從近年拆除天橋經驗，景觀視野都會提升，目前正評估拆除三民國小前方天橋，天橋使用人次仍多，應是引導習慣的問題，現階段師長多引導走天橋，未來若無天橋，可引導走平面的行人穿越線與人行道

工務處也強調，目前還在收集相關意見，也會進行流量監測，並找學校與相關單位充分討論是否拆除，未來若有共識，才會再進入試辦封橋、會勘財產報廢等程序；市府近月進行北門國小附近的水田人行天橋水田封橋試辦1個月，尚無民眾反映不便。

三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小放學時段使用天橋的學童不少。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小門口車流多，尤其大車也多，走天橋相對安全。圖／市議員蔡惠婷提供
三民國小門口車流多，尤其大車也多，走天橋相對安全。圖／市議員蔡惠婷提供

人行道 安親班

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