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湖口國小中正堂拆除重建 新綜合活動中心2023年完工

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣湖口國小中正堂拆除重建工程，22日在副縣長陳見賢（中）等人見證下舉辦動土儀式。記者巫靜婷／攝影
新竹縣湖口國小中正堂拆除重建工程，22日在副縣長陳見賢（中）等人見證下舉辦動土儀式。記者巫靜婷／攝影

新竹縣湖口鄉湖口國小中正堂已使用45年，縣府今日指出，中正堂因年代久遠逐漸不敷使用，在使用安全考量之下，將拆除重建為「綜合活動中心」，22日舉行動土奠基典禮，預計明年3月完工。

湖口國小中正堂1977年興建至今已使用45年，教育局表示，建物經過耐震詳細評估建議拆除重建，在教育部及縣府經費挹注之下，於2020核定拆除重建工程經費，總經費3921萬多元，拆除面積達558平方公尺，將興建面積686.6平方公尺、建物高度11.2公尺的綜合活動中心，全案總工期約330個日曆天。

教育局指出，綜合活動中心將以簡約、務實為主軸，建築量體採長軸向配置，內部規畫長10公尺、寬5公尺大舞台，供演藝表演，屋頂為挑高10公尺設計，供運動休閒活動。上課時作為全校師生教學、體育演藝活動空間，課後更可兼具社區辦理活動場域，與所有親師生及社區民眾，共有、共享、共好。

縣府說明，綜合活動中心具有六大建築特色，分別為「順應校園紋理，回應基地形式」、「形塑多樣的開放空間」、「多功能的內部空間」、「綠建築設計」、「無障礙的友善環境」、「呼應傳統建築特色」等，建築設計理念融入在地湖口老街視覺印象，並符合綠建築永續理念，結合學校防災特色，賦予建築新的生命力。

新竹縣湖口國小中正堂將拆除重建為綜合活動中心，圖為完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口國小中正堂將拆除重建為綜合活動中心，圖為完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口國小中正堂1977年興建至今已使用45年，教育局表示，建物經過耐震詳細評估建議拆除重建。記者巫靜婷／攝影
新竹縣湖口國小中正堂1977年興建至今已使用45年，教育局表示，建物經過耐震詳細評估建議拆除重建。記者巫靜婷／攝影

綠建築 教育局

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