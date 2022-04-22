世界客家博覽會主視覺發表 鄭文燦：展現客家自信

2023世界客家博覽會主視覺今天發表，以「Travel to Tomorrow」為主軸，將客家的英文「HAKKA」結合5種顏色、元素做設計。桃園市長鄭文燦表示，希望藉此展現台灣客家的自信。

鄭文燦今天上午至永安海螺文化體驗園區出席「2023世界客家博覽會主視覺發表會」，他接受媒體聯訪時表示，客家代表一種群聚的力量，希望透過客家博覽會把客家精神再詮釋，展現台灣客家的自信，勇敢連結世界。

鄭文燦說，世界客家博覽會將在明年8月11日至10月15日舉行，這是他和總統蔡英文競選時的政見，也是被納入前瞻計畫的重要項目，希望以世界的客家做主題，凸顯台灣是客家文化振興的大本營、發揚的基地。

鄭文燦說，世界客家博覽會以「Travel toTomorrow（天光日个客家）」為主軸，意思是「明天的客家」，象徵展示過去、航向未來；主視覺以客家的英文名稱「HAKKA」做設計，包括客庄橘、山林綠、花布紅、桃園紫、海客青5種顏色，和穿越、山林、聚落、陽光與人、海洋5種元素。

桃園市政府表示，世界客家博覽會規劃世界館、台灣館2大主展館，以及永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館、桃園北區客家會館、橫山書法藝術館、兒童美術館及原民文創園區7個副展館，展現客家成為台灣的驕傲與亮點。

桃園市政府表示，為讓民眾提前體驗世客博的魅力，規劃在今年5月於A18高鐵桃園站內舉辦前導活動，以5G技術建構3D LED沉浸式體驗跟3D即時全像投影展示客家文化元素。