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竹南路邊停車收費5月間實施 立達停車場4月底率先收費

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮規畫實施路邊智能停車收費方案，目前停車格畫設及停車柱建置都已近完成，預計5月第二周開始收費。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮規畫實施路邊智能停車收費方案，目前停車格畫設及停車柱建置都已近完成，預計5月第二周開始收費。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南鎮規畫實施路邊智能停車收費方案，目前停車格畫設及停車柱建置都已近完成，包括路外、路邊共有362個停車格，其中立達停車場預計4月底開始實施收費，路邊停車格預計5月第二周母親節過後開始收費，每半小時10元，可直接以悠遊卡繳費。

竹南鎮已是苗栗縣全縣人口數第二的城鎮，苗栗、頭份市都已實施停車收費多年，竹南鎮市區停車一位難求，但迄今仍未辦理停車收費，許多鎮民期待多時，希望藉由使用者付費的方式，改善停車格長期遭占用的亂象，讓市區停車變得方便及合理。

竹南鎮公所建設課指出，鎮公所規畫的收費停車格目前以市區停車不易的路段為主，包括中正路、博愛街、大營路、光復路、福德街、自由街、民權街、民族街、天文路、維新路等街道，另外路外停車的立達停車場 也納入收費停車格，原本停車格總數規畫385個，但部分因設備設置限制而調整，目前共有362個，未來會視需求逐步擴充收費路段。

鎮公所表示，智能停車的停車柱都已設置，等待台電供電，未來民眾停車進入停車格，車柱會自動錄影並辨識車號，車主離開時可直接刷悠遊卡繳款，或是到合作超商繳費，至於身障停車優惠，苗栗縣的相關資訊將建置在系統內。

建設課表示，依招標相關合約，今年4月底前要展開營運，目前廠商決定4月30日起先針對光復路立達停車場收費，至於一般路邊收費車格預計5月第二周實施收費，收費時間周一至周日，上午8點到下午8點，收費前會張貼告示周知。

苗栗縣竹南鎮規畫實施路邊智能停車收費方案，目前停車格畫設及停車柱建置都已近完成，預計5月第二周開始收費。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮規畫實施路邊智能停車收費方案，目前停車格畫設及停車柱建置都已近完成，預計5月第二周開始收費。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 停車場 悠遊卡

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