峨眉湖布袋蓮孳生 新竹縣府研商從源頭解決

新竹縣峨眉湖布袋蓮孳生，新竹縣長楊文科召集相關單位，研商養豬場污水處理改善及退場補助、設置布袋蓮攔護設施等方案，盼從源頭解決優養化問題。

新竹縣政府今天提供新聞稿表示，縣長楊文科昨天召集相關單位研商峨眉湖水質優化協商會議。

楊文科於會議中表示，感謝行政院農業委員會農田水利署補助新台幣500萬元於大埔水庫上游設置布袋蓮攔護設施，並由農田水利署苗栗管理處定期告知縣府及峨眉鄉公所處理進度，也謝謝公所配合處理布袋蓮堆置。

農田水利署苗栗管理處長魏賢堉於稿中說，峨眉湖約有7公頃面積佈滿布袋蓮，1公頃清除費用約需1億元，費用龐大，目前先以攔護索在上游處攔截布袋蓮，於颱風或大雨時開壩，讓布袋蓮排出，其餘零星布袋蓮，則用清除方式處理。

新竹縣峨眉鄉長王增忠指出，峨眉湖優養化的情況，畜牧業排的廢水只佔小部分，目前鄉內養豬戶都有設置三段式污水處理。

王增忠說，竹縣峨眉鄉及北埔鄉生活污水及觀光客所留廢水是畜牧業排的廢水的數十倍，另峨眉鄉及寶山鄉種植柑橘用的肥料及農藥，可能下雨排至峨眉湖，另2家大型矽沙場排水，也可能是優養化原因之一。

竹縣府農業處表示，將向中央爭取經費，補助周邊養豬場廢污水處理設施與設備提升及退場經費，並輔導飼養19頭以下養豬場，比照小型養豬戶（場）退場補助標準，給予退場補助費用。

新竹縣政府環保局表示，針對轄區列管養豬場除定期稽核外，若有查獲時依違反水污染防治法辦理，並鼓勵養豬戶於畜牧糞尿廢水集中處理產生沼氣發電使用或豬舍棚頂裝置太陽能光電板等環保措施。