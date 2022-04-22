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峨眉湖優養化布袋蓮孳生 竹縣研商從源頭解決

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影
新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影

為解決峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題，提升峨眉觀光品質，新竹縣政府與相關單位繼3月現勘後，4月21日再舉行峨眉湖水質優化協商會議，研商後提出養豬場汙水處理改善及退場專案補助、設置布袋蓮攔護設施等方案，希望從源頭解決優養化問題，降低布袋蓮生長速度。

農田水利署苗栗管理處長魏賢堉說，峨眉湖約有7公頃面積布滿布袋蓮，1公頃清除費用約需1億元，費用龐大，目前先以攔護索在上游處攔截布袋蓮，於颱風或大雨時開壩，讓布袋蓮排出，其餘零星布袋蓮，則用清除方式處理。

峨眉鄉公所鄉長王增忠指出，造成峨眉湖優養化，畜牧業排的廢水只占小部分，目前鄉內養豬戶都有設置三段式汙水處理。峨眉鄉及北埔鄉生活汙水及觀光客所留廢水反而是畜牧業排的廢水的數十倍，另峨眉鄉及寶山鄉種植柑橘用的肥料及農藥，可能下雨排至峨眉湖，另2家大型矽沙場排水，也可能是優養化原因之一。目前公所已選定峨眉鄉赤柯坪段58地號，做為布袋蓮清理後堆置用地。

農業處說，將向中央爭取經費，補助周邊養豬場廢汙水處理設施與設備提升及退場經費，並輔導飼養19頭以下養豬場，比照小型養豬戶（場）退場補助標準，給予退場補助費用。同時為利清除水庫及峨眉溪淤泥移做農地改良，請公所協助尋找有意願農民，協助申辦農地改良。

環保局針對該轄區列管事業養豬場除定期稽核外，民眾陳情重點也會不定期稽查，若有查獲時依違反水汙染防治法辦理。並鼓勵養豬戶於畜牧糞尿廢水集中處理產生沼氣發電使用或豬舍棚頂裝置太陽能光電板等環保措施。

新竹縣長楊文科表示，感謝行政院農業委員會農田水利署補助500萬於大埔水庫上游設置布袋蓮攔護設施，並由苗栗管理處定期告知縣府及公所處理進度，也謝謝公所配合處理布袋蓮堆置，期盼盡快協調解決布袋蓮孳生問題，大家同心協力讓峨眉湖觀光品質提升。

新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影
新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科（左一）繼3月前往峨眉湖現勘後，昨日再開研商會，提出養豬場汙水處理改善及退場專案補助、設置布袋蓮攔護設施等方案，希望從源頭解決優養化問題，降低布袋蓮生長速度。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左一）繼3月前往峨眉湖現勘後，昨日再開研商會，提出養豬場汙水處理改善及退場專案補助、設置布袋蓮攔護設施等方案，希望從源頭解決優養化問題，降低布袋蓮生長速度。圖／新竹縣政府提供
新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影
新竹縣峨眉湖優養化導致布袋蓮孳生問題嚴重。記者巫靜婷／攝影

養豬場 新竹 水庫

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