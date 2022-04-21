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桃園聯合徵才活動疫情人潮不減 將再持續舉辦

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，人潮不受疫情影響。記者翁唯真／攝影
桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，人潮不受疫情影響。記者翁唯真／攝影

桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，現場共有69家廠商參與，超過4600個工作機會，雖受疫情影響，不過現場人潮相當踴躍，仍吸引想就業或找事業第二春的民眾前往。

青年亮點場聯合徵才活動今天上午10時至下午2時於中壢區海風餐廳舉辦，邀集69家廠商參與，包含電子業、科技業、服務業、物流業及照顧服務業等各種產業，對青年朋友及屆退士官兵、榮民、榮眷等民眾提供多元化的職缺。

就業職訓服務處劉玉儀處長表示，今天共有709位民眾前往參與活動，和以往人數沒有明顯差異，若是至大專校院舉辦超過50家徵才公司，則會超過上千人，雖然疫情會讓民眾卻步，不過就服處仍然服務桃園各地求職者並促進在地就業，本府就業職訓服務處將辦理百場徵才活動。

今年市府延續推動「桃園市青年安薪就業讚方案」，今年因應基本工資調升，本方案的媒合職缺薪資也提升至2萬9000元以上。自2015年推動以來，媒合效益已逾3萬6000人次，經調查參與本方案青年之穩定在職率達95%。另辦理「青年自主學習方案」鼓勵青年自主學習，提供設籍本市青年參加國內大專院校推廣教育學分班學分費補助，最高補助1萬7500元學分費；「桃園市青年技術士證照獎勵方案」鼓勵本市青年考取證照，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元及8000元獎勵金。

活動詳情可至就業職訓服務處網站https://oes.tycg.gov.tw/及桃園市工作職缺地圖http://jobmap.tycg.gov.tw查詢。

桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，人潮不受疫情影響。記者翁唯真／攝影
桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，人潮不受疫情影響。記者翁唯真／攝影

青年 桃園 徵才活動

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