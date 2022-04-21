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接觸確診者還趴趴走？ 黃瓊慧反酸「謝龍介姪子」4字
「鄉民女神qn」、桃園市議員擬參選人黃瓊慧今天在臉書證實自己染疫。外界質疑她，日前接觸確診者卻還參加桃園管樂嘉年華的記者會。黃瓊慧對此表示，自己14日參加活動，在現場待不到5分鐘，衛生局也沒告知她採檢前不能正常生活，反酸批評的人根本不了解情況，只是「借題發揮」。
黃瓊慧稍早在臉書表示，自己14日參加完活動後，被告知活動中的里長快篩陽性，之後她每天快篩也都是陰性，直到18日她接到桃園市衛生局的電話通知，今天前往採檢，早上11點接到確診通知。
國民黨台南市議員謝龍介姪子、桃園市中壢區市議員參選人謝克洋表示，黃瓊慧今天才去採檢，卻在採檢前還跑去參加桃園管樂嘉年華的記者會。
「一個政治人物一天要接觸多少人？身為一個政治人物，難道會不知道在去採檢之前不是應該避免人群接觸嗎？」謝克洋說，黃明知自己跟感染者有接觸，也收到採檢通知，卻還是在採檢之前趴趴走，這樣真的可以嗎？
黃瓊慧回應，自己14日參加活動的時候，在現場看見人山人海，所以簽到後待不到5分鐘就離去，這段過程她在疫調的時候都有說。
黃瓊慧表示，既然她沒跟其他人同桌吃飯、沒脫口罩、沒同坐同一輛車，也不會造成其他人被匡列，在她被衛生局通知採檢時，衛生局也沒說她在採檢前不能正常生活，反批謝克洋不理解過程就來借題發揮，「罵我的人很多，也不差他一個。」
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