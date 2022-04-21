曾連一碗麵都吃不起 黃娥妹偏鄉拉拔子女獲表揚

今年獲新竹縣政府表揚的尖石鄉模範母親黃娥妹，是名單親媽媽，她在偏鄉資源、工作機會匱乏的環境下，努力拉拔一雙子女長大，曾經連一碗麵都吃不起，仍保持勇敢面對困難，與虔誠信仰的心，走過重重難關，最終迎來事業轉機，她利用尖石觀光旅遊商機在鎮西堡開設首家民宿，用心經營獲取滿滿客源，如今子女事業有成，也迎來幸福的晚年生活。

新竹縣長楊文科在母親節前走訪各鄉鎮表揚模範母親，今日前往尖石鄉原住民文化館，頒贈「母儀群倫」祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品，給70歲的模範母親黃娥妹，尖石鄉長曾國大、縣議員林秉君、劉建民也同聲祝賀黃娥妹母親節快樂，表揚她對家庭與社會的付出。

面對離婚後的多重挫折與難關，黃娥妹面帶微笑侃侃而談，她說，她在18歲時經媒妁之言與前夫結婚，然而夫家並不善待，婚姻努力維繫十年仍離異，後來她帶著孩子返回新光部落重新生活。

黃娥妹說，後來遇到貴人給予經濟支持，從尖石開設雜貨店開始穩紮穩打經營，一步一步起家，她也經常提供家裡空餘房間，提供登山客免費借住一晚，後來更依循這個觀光商機，在尖石後山開設首間民宿，並輔導其他部落夥伴開設民宿。

黃娥妹說，令她最深刻的是，她曾經帶著孩子過著三餐不繼的生活，有一次經過麵店，當時身無分文的她，看到飢腸轆轆的孩子，只能低聲下氣跟店家求到一碗麵，讓孩子飽足，當時對孩子充滿了愧疚與自責，後來離開麵店，發自內心要憑著自己的力量養育兒女，努力工作償還這一碗麵的無限恩情。