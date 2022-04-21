快篩貴又難買乾脆PCR？桃園採檢站排長龍 市府再增4站

桃園市長鄭文燦今天在防疫記者會表示，民眾可能因為買不到快篩，直接到採檢站做免費PCR，導致桃園區中路運動公園、中壢區中正公園兩個大型採檢站人多到要排隊，市政府明加開中壢、蘆竹、八德和楊梅區合計4個採檢站，方便民眾就近採檢。

鄭文燦表示，民眾現在做PCR，可從健保快易通App的「健康存摺」裡查閱採檢結果，他呼籲如果是陽性，因市政府防疫團隊接到訊息和健康存摺有時間差，確診者還未接到防疫人員電話時，請先在家居家隔離，做到1人1室，獨立衛浴不和家人共用、不共餐的防疫規範。

衛生局表示，因應近期快篩試劑不易購買，明天起新增下列4採檢站，一直到快篩試劑供貨穩定，4站採檢時間都是上午9點到中午12點。地點分別是：中壢區龍岡採檢站（龍岡里游泳路）、蘆竹區山腳里集會所（山外路513號）、八德區大宏市民活動中心（公園路139號）、楊梅區幼獅採檢站（楊梅區獅二路2號）。