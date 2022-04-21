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桃園城市紀錄片今頒獎 多元主題看見不一樣桃園

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
2組別獲得前2名隊伍分別獲得8萬及5萬獎金。記者翁唯真／攝影
2組別獲得前2名隊伍分別獲得8萬及5萬獎金。記者翁唯真／攝影

「2021桃園城市紀錄片」於今日舉辦頒獎典禮，揭曉本屆基礎組首獎陳駿騰作品《換你吹吹看！》，進階組首獎則由周少強作品《再一次就好》，獲獎導演從42件作品中一路過關斬將脫穎而出，分別探討在地10年的銅管樂團及台印跨國婚姻如何獲得2國政府認同故事。

本次參與培訓的學員來至全台各地，主題也相當多元，包括性向探索、跨國婚姻、阿茲海默帶給家人的關係轉變或居民遷村、海洋環境等各式題材，其中《換你吹吹看!》講述桃園在地超過10年的銅管樂團，如何回饋社會至偏鄉，讓當地學童也有機會接觸音樂。

《再一次就好》記錄了台灣與印尼跨國婚姻的故事，為了讓台印2國政府承認他們的婚姻，也為了能夠實質的「每天睡在一起」，他們舉辦無數場的婚禮，從作品中可以完整的看出2個平凡老百姓身上遇到的困難，作者把影像背後批判的角度適當地放在2位主角身上，樸實的敘事手法卻能深深感動觀影者。

本次邀請重量級紀錄片影像工作者擔任評審，三度獲得「電視金鐘獎」非戲劇類最佳導演劉嵩表示，不論基礎組與進階組作品的素質都很高，影片完整度與故事的細膩度都可圈可點，欣賞影片的過程相當愉快；曾任國家地理頻道台灣製作人導演張與蘭亦指出，自己從參賽者們仍在草創時就已參加工作坊，經過好幾個月下來的培訓過程，可以看到參賽者們的能力技術及主題敘述的進步。

桃園市長鄭文燦今出席說，城市紀錄片已來到第9屆，本次活動前2名將各獲得獎金8萬及5萬元，評審團獎則給與獎狀鼓勵，希望激發更多人從事影像工作。

「2021桃園城市紀錄片」於今日舉辦頒獎典禮。記者翁唯真／攝影
「2021桃園城市紀錄片」於今日舉辦頒獎典禮。記者翁唯真／攝影

婚姻 桃園 鄭文燦 紀錄片

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