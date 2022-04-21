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中庄濕地公園動工 鄭文燦：解決萬噸汙水明年3月完工

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大漢溪中庄濕地公園完工後示意圖。圖／市府提供
桃園市大漢溪中庄濕地公園完工後示意圖。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天下午主持大溪區中庄濕地公園開工典禮，鄭表示，為確保大漢溪中庄調整池及鳶山堰水質安全，中央和地方斥資近2億元，打造中庄濕地公園，每天可處理大溪埔頂1萬噸汙水，並透過濕地7個生態池淨化汙水變清水，降低汙染源，預定明年3月完工。

桃園市府為改善大漢溪水質和水岸綠廊串連、提升休憩服務效能，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，在大漢溪上游的中庄地區，提出大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫，興建中庄濕地公園，總經費1億9654萬元，以人工濕地環境營造工法，每天處理汙水量，避免汙水排入大漢溪。

這項濕地動工典禮，由環保署水保處長顏旭明和經濟部水利署代表、市議員共同動工，鄭文燦表示，大漢溪沿岸相繼設置下水道、綠間帶系統及濕地公園，總共10個系統，每天將可處理大漢溪復興巴陵至石門水庫後池堰、鳶山堰間約6萬生活汙水，確保大漢溪水質安全，中庄濕地公園將為大漢溪水環境休憩與水質改善完成最後一塊拼圖。

這項計畫包括6公頃濕地水域及自行車道、休憩平台、步道，總共21公頃水環境生活體驗空間，透過低度開發解說告示與參觀動線，保留原生區域及生態棲地，營造休憩與教育學習場域，提供市民使用。

顏旭明表示，大漢溪為桃園市重要水源，桃園市政府在大漢溪沿岸上、下游進行13個工程有系統的整治大漢溪，這項埔頂排水水環境改善計畫完成後，將可妥善解決6萬噸生活汙水問題。

桃園市大溪區中庄調整池地帶興建中庄濕地公園。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區中庄調整池地帶興建中庄濕地公園。記者曾增勳／攝影
桃園市大漢溪中庄濕地公園施工前空拍圖。圖／市府提供
桃園市大漢溪中庄濕地公園施工前空拍圖。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦（右四）等人共同進行大漢溪中庄濕地公園開工典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）等人共同進行大漢溪中庄濕地公園開工典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）主持大漢溪中庄濕地公園開工典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）主持大漢溪中庄濕地公園開工典禮。記者曾增勳／攝影

濕地公園 桃園 水質 鄭文燦

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