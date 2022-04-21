竹市砸3300萬元大改造東光公園 年底完工

新竹市政府獲營建署補助投入3千3百萬元「升級」東光公園周邊綠帶環境，今天開工，工程3大亮點包含拆除大排旁1.5公尺高圍牆，設置通透的安全欄杆，減少視覺阻隔；規畫700公尺平整安全環狀無障礙人行通道串聯公園；重新梳理原有的植栽，並將凌亂的電纜線下地，清整出乾淨天際線，預計年底完工。

副市長沈慧虹今天出席東光公園周邊綠帶環境改善開工、祈福儀式。她表示，市府近年在公園改造投入很大心力，推動「進擊的公園」成功改造23座公園，受到市民熱烈回響，再提出「進擊的公園2.0」計畫共10處，希望提供民眾更優質的公園休憩環境。

「進擊的公園2.0」繼改造興南公園、和平公園、十八尖山及長春公園後，市府邀請到曾操刀波光市集、南寮運動公園、將軍村等知名景觀建築師曾泊銘規畫東光公園環境改造案，目標打開公園內水岸的視野，還給周邊市民一處兼具休閒遊憩及安全通行的綠帶空間，希望能透過這個綠地的環境來拉近人與人之間的距離。