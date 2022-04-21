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桃園聯合徵才活動工作機會多 但遇疫情、少子化求才人銳減
桃市府就業服務處今舉辦青年亮點場聯合徵才活動，現場共有69家廠商參與，超過4600個工作機會，有應屆畢業生表示，去年6月電機系畢業後就找不到自己喜歡又適合的工作；雄獅鉛筆股份有矽公司人事課指出，這一年應徵工作的人少了3至4成，工作不是沒有，只是沒有人來應徵；桃園市長鄭文燦表示，桃園也推動各式方案鼓勵青年就業及學習，並給予補助經費。
有23歲應屆畢業生表示，電機系畢業後碰上疫情三級警戒，許多公司縮編讓他到現在遲遲找不到工作，加上畢業季將至，擔心若不加緊腳步可能機會會更加渺茫，今天也有鎖定幾家公司要詢問。
同樣23歲的何小姐，已在飯店工作半年，本身外文系的她雖然目前工作穩定，但不符合自己的生涯規劃，因此透過家人得知徵才活動，希望能找到外商公司相關工作。
位在龍潭的雄獅鉛筆股份有矽公司人事課指出，因少子化及疫情影響，這2年的求職人數掉了3至4成，今天開出的職缺有觀光工廠及產線的作業員，不過前來攤位遞履歷的人也僅有2至3位，其實工作不是沒有，只是沒有人來應徵。
鄭文燦說，市府今年持續推動「桃園市青年安薪就業讚方案」，經就業職訓服務處推介工作受僱於事業單位滿6個月，最高可領取2萬1000元就業獎勵金，求才廠商也可獲得僱用獎助1萬元。求職青年在尋職期銜接「就業讚—青年安薪就業讚方案」，3個月尋職津貼加上市府提供6個月就業補助，合計最高可領取5萬3000元。
鄭文燦指出，市府將在中路一號社宅成立「中高齡就業服務中心」，協助中高齡就業者重返職場；就業職訓服務處長劉玉儀表示，就業職訓服務處將辦理百場徵才活動，讓求職者有更多工作選擇機會，詳細活動資訊請至「就業職訓服務處」網站或「桃園市工作職缺地圖」查詢。
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