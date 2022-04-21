桃園中壢6座公園公廁改建 透氣通風符合市民需求

桃園中壢區轄區有135處公園綠地廣場，其中公園設有公廁數量共計21座，經中壢區公所實地查核後，依空間設施老舊程度選擇6處實施公園景觀廁所美化工程，以中山公園為例，早期男廁「一條溝」形式小便空間，隱私性不足，改善後讓使用者更舒適，並逐步推動全數汰換。

中壢區公所於2020年開始盤點中壢區公園內老舊公廁，本次改善6處公園包含中山、星河親子、忠孝、興仁、華勛及龍岡森林公園公廁，多為內部髒亂、通風及採光不佳、外觀老舊、部分鋼構鏽蝕、汙水處理設施老舊、入口空間高低落差大，空間上使用不友善等共通性問題，甚至中山公園男廁早期「一條溝」形式小便空間，隱私性不足。

桃園市長鄭文燦今至中山公園視察指出，桃園全市公園改造計畫，設置主題、共融、運動、生態及親水公園等不同特色，增加都市綠洲；然而公園既有的公廁必須改善，因此市府透過預鑄式工程，縮短施工時間，提升公廁整體使用空間的舒適性。

中壢區長鄭詩佃表示，工程於去年4月起陸續動工，所有改善工程目前皆已完工，其工程內容包括既有老舊公廁拆除、新設組裝及吊裝式景觀廁所、增設友善、親子及無障礙廁所洗手台、兒童尿布台、拖布盆、警示鈴及夜間照明設施等項目、FRP汙水處理設施及公廁週邊無障礙步道及景觀綠美化，總經費約1440萬元。