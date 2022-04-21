竹縣建設芎林重畫區 盼健全生活機能

新竹縣芎林鄉近年發展迅速，重畫區「文德特區」鄰近國道3號竹林交流道、台68線東西向快速道路，交通便利，加上今年9月全新芎林鄉公所大樓將完工，重畫區逐漸坐擁機能生活核心，也吸引連鎖店家進駐展店，縣府今日表示，芎林公共建設逐漸到位，希望讓縣民更有感。

縣府今日指出，今年9月將完工的全新芎林鄉公所大樓位於文德三街、文富街、文德六街間，屆時芎林公所、代表會、戶政事務所將共同進駐新廳舍，加上原本鄰近的衛生所，以及今年6月要完工新設的消防局芎林分隊，讓洽公鄉親更方便停車，提供完善、友善的服務。

縣府也表示，今年6月至8月將陸續完成芎林公四、公三、公一等3座特色公園，讓民眾親子休憩空間更加多元，另預計明年7月公有零售市場完工，芎林鄉重畫區鄰近高鐵特區，交通串聯所有鄉鎮，到竹北、新竹市區只要10分鐘車程，學區還有芎林國中、小，各項機能逐步到位。