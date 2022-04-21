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竹縣建設芎林重畫區 盼健全生活機能

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府表示，芎林重畫區公共建設逐漸到位，也吸引全聯、星巴克等知名連鎖店家進駐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，芎林重畫區公共建設逐漸到位，也吸引全聯、星巴克等知名連鎖店家進駐。圖／新竹縣政府提供

新竹縣芎林鄉近年發展迅速，重畫區「文德特區」鄰近國道3號竹林交流道、台68線東西向快速道路，交通便利，加上今年9月全新芎林鄉公所大樓將完工，重畫區逐漸坐擁機能生活核心，也吸引連鎖店家進駐展店，縣府今日表示，芎林公共建設逐漸到位，希望讓縣民更有感。

縣府今日指出，今年9月將完工的全新芎林鄉公所大樓位於文德三街、文富街、文德六街間，屆時芎林公所、代表會、戶政事務所將共同進駐新廳舍，加上原本鄰近的衛生所，以及今年6月要完工新設的消防局芎林分隊，讓洽公鄉親更方便停車，提供完善、友善的服務。

縣府也表示，今年6月至8月將陸續完成芎林公四、公三、公一等3座特色公園，讓民眾親子休憩空間更加多元，另預計明年7月公有零售市場完工，芎林鄉重畫區鄰近高鐵特區，交通串聯所有鄉鎮，到竹北、新竹市區只要10分鐘車程，學區還有芎林國中、小，各項機能逐步到位。

縣府協助公所完成改善公四公園旁的崁下幹線護岸堤防及沿堤頂建置人行步道，人行道頭尾剛好是聚德橋及鄉和橋，未來公四公園完工後將串聯人行步道，總長約1公里，不但保障當地民眾生命財產安全，居民也可以沿著河堤走路散步，欣賞河堤美景，擴大休憩空間。

新竹縣芎林鄉近年發展迅速，重畫區「文德特區」鄰近國道3號竹林交流道、台68線東西向快速道路，交通便利。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉近年發展迅速，重畫區「文德特區」鄰近國道3號竹林交流道、台68線東西向快速道路，交通便利。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，今年6月至8月將陸續完成芎林公四、公三、公一等3座特色公園，讓民眾親子休憩空間更加多元。圖為芎林鄉公四公園示意圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，今年6月至8月將陸續完成芎林公四、公三、公一等3座特色公園，讓民眾親子休憩空間更加多元。圖為芎林鄉公四公園示意圖。圖／新竹縣政府提供

人行道 重畫區 新竹

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