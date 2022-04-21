八德大湳托嬰日照中心聯合開幕 鄭文燦：營造友善環境

桃園八德大湳社福館附設的八德大湳托嬰中心及日間照顧中心今天聯合開幕，為桃園再添福利資源。市長鄭文燦表示，未來托嬰中心將可收托40名2歲以下嬰幼兒，市府也將邁向「一國中學區、一日照中心」的政策目標，營造高齡友善的照顧環境。

八德大湳社福館過去是閒置逾20年的北景雲營區，市府費時近3年活化。社會局表示，八德大湳托嬰中心是全市第18個公設民營的托嬰中心，即日起至5月5日中午12點受理報名登記，採取實體及線上登記兩種方式，預計於5月6日上午10點抽籤，抽籤結果將於同日下午2點公布於「公設民營八德大湳托嬰中心」臉書粉絲專頁、5月9日開始入托。

八德大湳社區長照機構則是八德區第5家日照中心，委託「社團法人愛福家協會」營運，可提供80名失智、失能長輩小規模多機能服務。社會局表示，全市已有56家日間照顧中心，未來將持續布建完善的長照資源，讓失能、失智長者得到妥善的照顧環境。