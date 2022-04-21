湖口與六家高中畢業生將領區塊鏈數位證書 接軌國際

新竹縣政府今天表示，與來自矽谷的新創公司圖靈鏈合作，共同發行不可篡改的「區塊鏈數位證書」，湖口及六家高中率先推行，今年共476畢業生將領取，接軌國際。

教育局長楊郡慈透過新聞稿表示，縣府教育局與圖靈鏈共同發行的「區塊鏈數位證書」，將應用在縣立高中畢業證書及學生志工活動參加證明，也藉由區塊鏈紀錄學生學習歷程沒有遺失風險。今年，湖口及六家等2所縣立高中率先推行，畢業生可同步領取「區塊鏈數位證書」及紙本證書。

縣府指出，透過區塊鏈不可篡改及去中心化特性，讓證書只需極少時間和成本即可完成認證，在世界各地，都能一鍵驗證，分辨真假。

楊郡慈說，未來，學生在申請國內外學校，也不必花錢申請紙本證書、免去繁瑣手續，實現了資訊數位化，讓縣內師生享受科技帶來的便利。

縣長楊文科指出，竹縣打造文化科技智慧城，除了規劃全國首座AI智慧園區，也從縣民的視角開發智慧服務，加速教育數位轉型。